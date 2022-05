Demon Slayer: il motivo dietro la trasformazione di Nezuko in demone

Demon Slayer ha come input centrale la trasformazione in demone di Nezuko, la sorella del protagonista. Ma come mai Muzan ha scelto proprio lei?

SPOILER SPOILER SPOILER

Diventare un demone non è un incidente e – al di fuori di Lady Tamayo – solo Muzan ha il potere di creare demoni. Visto che ogni nuova creatura nasce da una sua volontà precisa, cosa ha fatto sì che Nezuko si distinguesse come candidata?

Finora, l’anime Demon Slayer non ha fatto allusioni ad una ragione precisa, anche se la risposta viene rivelata alla fine dell’arco “Swordsmith Village” del manga e di nuovo nell’arco finale.

Potrebbe sembrare casuale (e lo è in realtà) che Nezuko sia stata trasformata in un demone, dato che non è altro che una bambina di una povera famiglia di montagna.

Mentre una circostanza così tragica potrebbe spingerla ad accettare volontariamente la trasformazione – come è stato dimostrato da demoni come Rui, Daki e Gyutaro – il suo diventare un demone è sorprendentemente casuale.

Muzan crea semplicemente dei demoni nella speranza che ne venga creato uno con il potere che cerca: l’immunità alla luce del sole.

Alcuni demoni riescono a sopravvivere e si uniscono alle fila dei Dodici Kizuki (o Dodici Lune) , ma nemmeno i più forti di questa stirpe hanno sviluppato l’abilità che renderebbe Muzan onnipotente se li divorasse.

Non c’è alcuna indicazione che Muzan avesse modo di sapere se Nezuko sarebbe sopravvissuta, e tanto meno se sarebbe diventata il demone unico che è diventata successivamente.

Alla fine, Nezuko non era altro che una vittima casuale nella ricerca del potere di Muzan. Ogni demone che crea è essenzialmente un esperimento, e ogni demone creato con successo che manca di immunità al sole è ancora un fallimento verso il suo obiettivo generale.

La trasformazione di Nezuko in un demone era tecnicamente prevista, in quanto era un altro degli esperimenti di Muzan, ma il tipo di demone che sarebbe diventato avrebbe sorpreso tutti, anche lo stesso, temibile demone.

Allo stesso modo in cui Tanjiro ha continuato a sfidare le probabilità nel suo viaggio come cacciatore di demoni attraverso la pura volontà, la volontà di Nezuko alimenta la sua crescita come demone straordinario.

La decisione di Muzan di trasformarla in un demone per il proprio tornaconto finisce per essere uno dei suoi più grandi errori, dato che una potenza del genere potrebbe ritorcersi contro.