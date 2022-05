Demon Slayer: in Cina parte la censura sulle tre mogli di Tengen

Demon Slayer è tra i manga più importanti a livello di vendite e di seguito degli ultimi anni. Il suo successo non si discute ma ha raggiunto vette importanti da quando l’adattamento anime è stato trasmesso.

Ed è proprio di questo di cui parleremo oggi per aggiornare i lettori di una curiosità avvenuta in Cina legata alla serie anime.

Come tutti noi sappiamo il personaggio femminile nei manga e negli anime sono sempre disegnati e realizzati ponendo principalmente rilievo sulle qualità del fisico. Non c’è bisogno di andare oltre in quanto si capisce bene a cosa ci si riferisce.

Ad esempio in One Piece abbiamo Nami, Nico Robin, Boa Hancock sono particolarmente procaci. Nel caso di Demon Slayer lo stesso si può dire per le tre mogli del pilastro del suono Tengen: Suma, Hinatsuru e Makio.

Le mogli di Tengen Uzui hanno contribuito a mostrare un nuovo livello di Tengen Uzui. Il potente pilastro del suono ha giocato un ruolo determinante nello scontro contro i fratelli demoniaci Daki e Gyutaro durante la seconda stagione nell’arco del distretto dei divertimenti.

Tuttavia, sembra che la serie televisiva sia stata censurata in Cina, in particolare per quanto riguarda l’abbigliamento delle mogli di Tengen.

Infatti l’arco narrativo trasmesso in Cina vede le tre mogli in un abbigliamento meno scoperto. Per permettere di capire meglio anche la differenza rispetto al look originale, mostriamo di seguito il confronto, come ha condiviso su Twitter l’utente shonenleaks:

Come si può ben notare la differenza è lampante e si tratta di ridurre la scollature dell’outfit dei tre personaggi.

Le tre mogli di Tengen svolgono un ruolo molto importante in questo arco narrativo proprio perché sono il motivo per cui si scatena una battaglia altamente mortale. Infatti Tengen parte con Tanjiro, Inosuke e Zenitsu per salvarle.

Infatti la sesta luna crescente, Daki, rapisce le tre donne facendo perdere le loro tracce. I tre cacciatori di demoni potrebbero non essere forti come Tengen, ma lo scontro a cui si assiste è pazzesco. Ognuno di loro supera i propri limiti sfoderando una potenza inedita.

Allo scontro hanno dato tutti il loro contributo, persino una delle tre mogli, Hinatsuru, che riesce a mettere in difficoltà Gyutaro permettendo a Tengen di avere vantaggio.

Subito dopo il finale della seconda stagione, Ufotable ha confermato che Demon Slayer tornerà per una terza stagione che adatterà la storia dell’ aerco del villaggio Swordsmith.