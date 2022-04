Il volume di Kaiju no.8 è arrivato in maniera incredibile qui in Italia grazie a Star Comics che ha adottato, pensato e messo in atto una campagna pubblicitaria straordinaria, volta ad omaggiare come si deve un nuovo manga evento arrivato in Giappone.

L’allestimento da parte della casa editrice alla metropolitana di Porta Genova a Milano, ha fatto discutere anche il portale in lingua inglese di Anime News Network, che ha dedicato un articolo a tal proposito.

Il pezzo di Anime News Network è arrivato anche all’attenzione di Nakaji Seijirou, vice direttore editoriale di Shonen Jump+ (Il sito e l’app su cui il manga viene pubblicato digitalmente) dichiarando tramite Twitter che campagne pubblicitarie del genere lo fanno impazzire e che quindi vorrebbe visitare la metropolitana.

L’ormai noto manga di Kaiju no.8 non ha ricevuto una gestione del genere solo in Italia, ma anche in Francia, dove la Kazé fece affiggere un’enorme poster di 45 metri del manga per pubblicizzarne l’uscita nel Paese (campagna dal successo immenso, visto che il fumetto superò vari record francesi, diventando la serie manga con il debutto migliore di sempre nel paese).

