Ad Aprile su STARZPLAY una grande e attesa novità: Gasligt la miniserie sullo scandalo Watergate con un inedito punto di vista interpretata da Julia Roberts e Sean Penn. Da non perdere inoltre il finale di stagione di Shining Vale con Courteney Cox e Greg Kinnear e il finale dello spin-off Power Book IV: Force. Ma vediamole nel dettaglio.

STARZPLAY: le uscite di Aprile 2022

24 APRILE – GASLIT – un episodio a settimana

Gaslit è una visione moderna del Watergate, incentrata su Martha Mitchell, moglie del fedele procuratore generale di Nixon, John Mitchell. Martha è stata la prima persona a lanciare pubblicamente l’allarme sul coinvolgimento di Nixon nel Watergate, causando il disfacimento sia della Presidenza che della sua vita personale e costringendo il marito a scegliere tra lei e Nixon.

17 APRILE – SHINING VALE (FINALE DI STAGIONE)

In seguito a un tradimento che ha quasi distrutto il loro matrimonio, Pat e Terry Phelps si trasferiscono con i figli da Brooklyn a a una vecchia villa nel Connecticut. Ma Pat sente che c’è qualcosa di losco nella nuova casa e teme di essere posseduta o depressa. A quanto dicono, infatti, i sintomi sono gli stessi.

17 APRILE – POWER BOOK IV: FORCE (FINALE DI STAGIONE)

Tommy Egan lascia New York in seguito alla morte di Ghost, abbandonando LaKeisha e l’unica città che abbia mai conosciuto ma decide di fare una breve sosta a Chicago dove invece precipita rapidamente nel giro di droga della città, inserendosi tra le due bande più potenti. Tommy usa il suo status di outsider a suo vantaggio, infrangendo tutte le regole locali e riscrivendole con lo scopo di diventare il più grande spacciatore di Chicago.

Come accedere a STARZPLAY in Italia

Starzplay è disponibile sui canali Prime Video tramite l’app Prime Video per guardarla su smart TV, dispositivi mobili iOS e Android, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tablet Fire e console di gioco e attraverso il sito https://www.primevideo.com

Gli abbonati al canale Starzplay sull’app Apple TV possono guardare online o godersi i download offline dei loro programmi e film preferiti disponibili tramite Starzplay, disponibile su iPhone, iPad, Apple TV e alcune smart TV Samsung.

Ricordiamo che ora StarzPlay è disponibile anche su Amazon Prime Video tra i nuovi Channels.