Mobile Suit Gundam: Cucuruz Doan’s Island - Ecco i nuovi personaggi

Mobile Suit Gundam: Cucuruz Doan’s Island il nuovo lungometraggio in uscita il 3 Giugno 2022 in Giappone, rilascia delle succose novità.

La nuova pellicola offre uno stile grafico molto maturo e più moderno. Facente anche uso della CG, Gundam: Cucuruz Doan’s Island si rifà alle vicende accadute nell’episodio 15 della serie anime originale Mobile Suit Gundam, dove Amuro Ray e il suo equipaggio si mettono in viaggio verso un’isola per dare la caccia ai pochi sopravvissuti della battaglia di Jaburo. Ma una volta atterrati, il protagonista deve separarsi dal suo Gundam.

L’isola però, è la dimora di un gruppo di orfani di guerra che Cucuruz Doan, un ex soldato ormai alla deriva, ha giurato di difendere. Ricordiamo inoltre, che il 2022, sarà anche l’anno del debutto della nuova serie anime Gundam: The Witch From Mercury.