Amazing Spider-Man 900: il primo teaser svela il team creativo

I festeggiamenti per il novecentesimo numero della testata e per i 60 anni di Spidey sono previsti per giugno

Amazing Spider-Man # 900 uscirà a Giugno, come numero # della nuova serie, e ieri la Marvel ha pubblicato un primo teaser sul profilo twitter ufficiale dedicato al Tessiragnatele. Il teaser rivela il team creativo dello speciale numero di anniversario (che festeggerà anche i 60 anni del personaggio), ovvero lo scrittore regolare Zeb Wells e il disegnatore Ed McGuinness, recentemente visto all’opera su Avengers e sulla saga Heroes Reborn.

Stranamente il disegnatore regolare di Amazing Spider-Man, John Romita Jr., non viene indicato, ma difficilmente non sarà presente in alcun modo. Se fosse presente nel numero, Romita firmerebbe il suo quarto numero “cento” di Amazing Spider-Man dopo i numeri 600, 500 e 400 (una storia di 7 pagine in quest’ultimo caso).

🕸️ @zebwells and Ed McGuinness are joining forces for the 900th issue of ‘Amazing Spider-Man’! pic.twitter.com/6v7x3bCdhW — Spider-Man (@SpiderMan) March 7, 2022

Ma il teaser non si limita ad annunciare solo il team creativo: all’interno delle lettere possiamo intravedere l’immagine di Spidey in lotta con qualcuno.

Cosa possiamo vedere nel disegno? È in gran parte oscurato, ma presenta Spider-Man che sembra affrontare i membri dei Sinistri Sei, inclusi quelli che sembrano essere Electro e Doctor Octopus.

Ma uno sguardo più attento sembra indicare che invece di essere una nuova formazione di Sinistri Sei di qualche tipo, quello che viene raffigurato nell’illustrazione potrebbe in realtà essere un singolo cattivo con tutti i poteri dei Sinistri Sei.

Il colore verde e il particolare degli occhi rimandano al classico aspetto del Super-Adattoide, l’androide in grado di replicare i vari poteri con cui è entrato in contatto, nato come avversario degli Avengers (per la precisione di Capitan America in Tales of Suspense 82 del 1966) ma scontratosi con vari eroi Marvel nel corso degli anni.

La Marvel promette ulteriori informazioni su Amazing Spider-Man #900 in arrivo nel corso della giornata dell’8 Marzo, con l’uscita del numero stesso prevista per Giugno.