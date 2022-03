Classroom of the Elite: annunciate due nuove stagioni

Uno speciale trasmesso in live streaming per l’anime televisivo della serie light novel di Syougo Kinugasa Classroom of the Elite e ha debuttato domenica con un nuovo video promozionale e una nuova visual.

Il video rivela che il sequel annunciato è in realtà di altre due stagioni che andranno in onda a luglio 2022 e nel 2023 con il cast di ritorno.

Il cast ha aggiunto che l’anime adatterà l’arco completo per studenti del primo anno della storia originale.

I registi della prima stagione, Seiji Kishi e Hiroyuki Hashimoto, torneranno come direttori principali, con Yoshihito Nishōji come il direttore accreditato presso Lerche.

Hayato Kazano (sceneggiatura degli episodi della prima stagione, Killing Bites, Rumble Garandoll) sta ora supervisionando le sceneggiature della serie e Kazuaki Morita è tornato a disegnare i personaggi.

Ryō Takahashi tornerà anche a comporre la musica, affiancato da Kana Hashiguchi (A3! Stagione Autunno & Inverno, A3! Stagione Primavera & Estate, Black Fox).

Satoki Iida dirige il suono.

La cantante ZAQ è apparsa nello speciale per annunciare che sta tornando per eseguire la nuova sigla di apertura.

Mai Fuchigami è apparsa anche per annunciare che sta cantando la nuova sigla finale.

L’illustratore di light novel Shunsaku Tomose ha disegnato l’immagine (visibile di seguito) per commemorare la notizia del sequel e lo staff ha decorato una torta con l’immagine per lo speciale di domenica.

Classroom of Elite: la serie

La prima serie anime televisiva di 12 episodi è stata presentata in anteprima a luglio 2017. Crunchyroll ha trasmesso la serie in streaming e Funimation ha trasmesso in streaming un doppiaggio inglese.

Kadokawa ha pubblicato il primo volume della serie di light novel originale nel maggio 2015. Seven Seas Entertainment sta rilasciando la serie di romanzi in inglese. Yuyu Ichino ha lanciato un adattamento manga della prima serie di light novel su Monthly Comic Alive all’inizio del 2016. Seven Seas Entertainment pubblicherà il manga anche in inglese.

Le light novel The Classroom of the Elite: Year 2 sono un sequel della serie light novel principale. Il primo volume di romanzi della nuova serie del secondo anno ha debuttato in Giappone nel gennaio 2020 come il 15° libro in assoluto della serie (la serie ha tre volumi di antologia di racconti “intermedi” prima dell’inizio dell’arco del secondo anno). Shia Sasane ha lanciato un adattamento manga a dicembre. Seven Seas Entertainment pubblicherà i romanzi in inglese.