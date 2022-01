Dopo due anni dal primo annuncio, inizia la produzione per la moderna saga mitologica

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: la serie TV in produzione per Disney+

Disney+ ha deciso di dare nuova vita al franchise di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, dopo i due film del 2010 e del 2013, ufficializzando la realizzazione di una serie TV tratta dalla saga letteraria di Rick Riordan.

È stato lo stesso Riordan ad annunciare in un video che il pilot della serie, che adatterà nella prima stagione il romanzo Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini, sarà diretto dal regista de La misteriosa accademia dei giovani geni (The Mysterious Benedict Society) James Bobin, mentre la sceneggiatura sarà firmata, oltre che da Riordan, da Jon Steinberg (Black Sails).

Rick Riordan aveva anticipato l’accordo con Disney+ già due anni fa, ma l’ufficialità della realizzazione della serie è arrivato solo ora.

La saga letteraria di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo consta di cinque romanzi, oltre ad una raccolta di racconti, due compendi e un’intera saga spin-off, Eroi dell’Olimpo, composta di altri cinque libri. La serie TV di Disney+ adatterà il primo romanzo di Percy Jackson per la prima stagione, ed in caso di successo potrà continuare con i restanti per le stagioni successive.

Orientata a un pubblico generale, la serie live-action racconta la storia fantastica di un moderno semidio di 12 anni, Percy Jackson, che deve fare i conti con i suoi nuovi poteri soprannaturali quando il dio del cielo Zeus lo accusa di aver rubato il suo potere sui fulmini. Ora Percy deve attraversare l’America per ritrovarlo e riportare l’ordine nell’Olimpo.

La saga fonde i luoghi della mitologia greca con gli Stati Uniti moderni, collocando ad esempio l’Olimpo in cima all’Empire State Building, oppure gli accessi per l’Ade a Central Park e ad Hollywood.

Nel 2010 è stato realizzato il film Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini (Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief), a cui è seguito nel 2013 Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri (Percy Jackson: Sea of Monsters). Il franchise cinematografico si è però interrotto a seguito dello scarso successo del secondo film.