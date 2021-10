The Witcher Stagione 2 – il trailer ufficiale italiano

Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale italiano di The Witcher Stagione 2, in arrivo il prossimo 17 Dicembre 2021 sul servizio di video in abbonamento.

Il trailer è arrivato in occasione del panel dedicato a Lucca Comics 2021, alla presenza della showrunner Lauren Schmidt Hissrich, dei membri del cast Joey Batey (Jaskier) e Kim Bodnia (Vesemir), del production designer Andrew Laws e della costume designer Lucinda Wright.

Il lancio è avvenuto in anteprima mondiale.

Di seguito il trailer:

E la nuova locandina:

Ricordiamo che sono in sviluppo la stagione 3 della serie, un secondo film anime (dopo Nightmare of the Wolf) e una nuova serie per bambini e famiglie.

The Witcher, serie fantasy basata sull’omonima saga bestseller, è il racconto epico di una famiglia e del suo destino. È la storia dei destini intrecciati di tre individui nel vasto mondo del Continente, dove umani, elfi, witcher, gnomi e mostri combattono per sopravvivere e prosperare, e dove il bene e il male non sono facilmente identificabili.

Convinto di aver perso Yennefer per sempre durante la battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel posto più sicuro che conosce: Kaer Morhen, la fortezza della sua infanzia. Mentre re, elfi, umani e demoni del Continente lottano per la supremazia al di fuori delle mura, Geralt deve proteggere la giovane principessa da un pericolo ancora più grande: il misterioso potere che è in lei.