Tableau Gate – la data della conclusione del manga

Il manga Tableau Gate di Rika Suzuki è prossimo alla conclusione, come sappiamo.

Lo shojo manga fantasy, infatti, è entrato nel climax nel Giugno 2020 e, come vi abbiamo riportato, si completerà con il volume 26.

Il numero 11 della rivista Princess di Akita Shoten ha ora annunciato che l’autrice concluderà l’opera con il capitolo che uscirà il 6 Novembre sul numero 12 del mensile.

Rika Suzuki ha iniziato la serializzazione di Tableau Gate nel 2007 sulle pagine della rivista Princess Gold di Akita Shoten; a Ottobre 2011 la serie manga si è trasferita su Monthly Princess edita dalla stessa casa editrice.

Il 15 Febbraio 2019 è stato pubblicato l’artbook che raccoglie le illustrazioni del manga.

In Italia la serie ha esordito nel 2010 per GP Publishing e sta proseguendo per J-POP (23 volumi al momento):

Satsuki Hikawa è uno studente che vive con il nonno, un commerciante d’arte sempre in viaggio alla ricerca di manufatti preziosi. Quando quest’ultimo gli recapita a casa uno strano libro raffigurante dei tarocchi, la vita di Satsuki viene totalmente sconvolta: quali sono i simboli mancanti nel libro, e chi è la ragazza misteriosa che compare in casa del nostro protagonista? Satsuki si trova in una situazione a dir poco surreale: a sentire la ragazza dovrà recuperare tutti i simboli mancanti nel libro, altrimenti… succederà qualcosa di terribile! Che significato hanno quegli strani simboli che generano mostri, e com’è possibile recuperare quelli mancanti?

Acquista il volume 22