Grendel – Netflix annuncia la serie

Grendel, l’influente epopea creator owned di Matt Wagner, diventerà una serie tv live action per Netflix.

Come ha annunciato il servizio di video on demand, la serie si comporrà di 8 episodi incentrati su Hunter Rose, abile schermitore, scrittore e assassino in cerca di vendetta per la morte di un amore perduto.

Andrà in guerra con il crimine di New York, ma perché combattere i criminali se puoi unirti a loro?

Andrew Dabb (Resident Evil, Supernatural) è lo showrunner, Wagner è il produttore esecutivo insieme a Mike Richardson, Keith Goldberg e Chris Tongue di Dark Horse Entertainment.

Dark Horse Entertainment e Netflix hanno già collaborato a The Umbrella Academy, Polar e sono al lavoro sulla produzione della serie animata Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles.

Abubakr Ali (Power Book II: Ghost, Katy Keene) interpreta il ruolo del protagonista.

Lo affiancano Jaime Ray Newman (The Time Traveler’s Wife) nella parte di Jocasta Rose, Julian Black Antelope (The Flash) nel ruolo di Argent e Madeline Zima (Californication) nella parte di Liz Sparks.

E ancora Kevin Corrigan (The Get Down) nel ruolo di Barry Palumbo, Emma Ho (Star Trek: Strange New Worlds) nella parte di Stacy Palumbo, Erik Palladino (Watchmen) nel ruolo di Teddy Ciccone, Brittany Allen (What Keeps You Alive) nella parte di Annabelle Wright e Andy Mientus (The Flash) nel ruolo di Larry Stohler.

