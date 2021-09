Planet Manga annuncia The Wolf Won’t Sleep

Satoru Iwata, l’amatissimo presidente di Nintendo per più di dieci anni non era solo il papà della Wii e del DS: era anche un uomo straordinario e chi ha lavorato con lui non poteva fare a meno di raccontarlo. CHIEDI A IWATA è un’esclusiva raccolta di riflessioni, dichiarazioni e perle di saggezza di Iwata-san sul mondo dei videogiochi, ma anche sul concetto di leadership e molto altro ancora! Un libro essenziale per ricordare un grande uomo scomparso troppo presto e di cui avremmo ancora bisogno.

Q Hayashida, autrice di Dorohedoro ci trascina in un viaggio nelle tenebre dello spazio profondo. Horror e dark humor caratterizzano la vita del protagonista, ricercato da mezzo universo perché le sue ossa che possono esaudire qualsiasi desiderio, perfino quello di diventare il dominatore assoluto di ogni cosa. Come sopravvivere?

A ottobre Hiroki Endo, creatore di Eden, ci condurrà su un lontano pianeta dove i locali sono costretti a convivere con gli alieni… ovvero i terrestri! Un ragazzo di sangue misto si troverà nel centro del mirino a causa della sua origine e dei suoi incredibili poteri. Siete pronti a scoprire il mondo di Planet Of The Fools?

Come si fa ad essere un eroe se sei un asociale, super-timida ragazza che non sopporta di stare in mezzo alla gente?!

I supereroi di tutto il mondo sono riusciti a sventare la Terza Guerra Mondiale portando la Terra verso un periodo di pace.

Nonostante ciò dovranno continuare a lavorare per mantenerla e in ogni paese esiste un supereroe.

Shy, una ragazzina di 14 anni che difenderà il Giappone dovrà scontrarsi con i propri limiti, affrontare combattimenti e crisi di identità!