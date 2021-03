10 Resident Evil: The Darkside Chronicles

Ingiustamente dimenticato, The Darkside Chronicles uscì originariamente per Wii nel 2010, per poi ricevere una versione HD, compatibile con il PlayStation Move, su PS3. Questo sparatutto su rotaie non era solo divertente e preciso nei controlli, ma raccontava anche dei retroscena importanti, come il rapporto tra Leon Kennedy e Jack Krauser.

Si tratta di un gioco ben confezionato, con una trama che si fa seguire e ci dà una visione diversa su due personaggi che hanno avuto un certo ruolo in Resident Evil 4. Oltre ciò, ci sono anche altri scenari in cui possiamo rivivere tutto Resident Evil 2 con Leon e Claire e anche uno scenario del tutto nuovo con Claire sull’isola di Rockfort.

Un titolo da tenere d’occhio e da recuperare nel caso siate dei fan sfegatati della serie.