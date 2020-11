2 My Hero Academia: Two Heroes

Il primo film animato, My Hero Academia: Two Heroes, è stato pubblicato nei cinema giapponesi nel 2018 con la regia di Kenji Nagasaki presso Studio Bones. Il fim è arrivato anche qui in Italia nel 2019 mediante distribuzione di Dynit.

Il primo film animato, che consacra il franchise anche al cinema, si colloca cronologicamente dopo l’arco narrativo dell’esame finale del primo semestre e poco prima dell’arco narrativo del campo scuola di addestramento estivo (tra la seconda stagione e la prima parte della terza stagione animata, per intenderci).

Precisamente il film animato narra le origini di All Might e racconta il suo periodo d’oro dell’attività da eroe numero uno.

Inoltre, per promuovere il film animato, Horikoshi ha scritto e disegnato, fuori dal suo manga, un one-shot tutto dedicato ad All Might stesso e raccolto in My Hero Academia: Volume 0 – L’Ascesa di All Might. La mini-storia racconta il momento esatto in cui è divenuto l’eroe che conosciamo successivamente la morte del precedente portatore del One For All, Nana Shimura.