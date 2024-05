Heavenly Delusion: il regista si è ispirato a The Last of Us per l’anime

Heavenly Delusion è una delle serie seinen che ha conquistato tanti fan in tutto il mondo. Questo è accaduto principalmente grazie alla prima stagione anime che ha debuttato ad aprile nel 2023. Scritto e disegnato da Masakazu Ishiguro e serializzato sulla rivista Monthly Afternoon di Kōdansha il manga di fantascienza ha rapidamente guadagnato consensi importanti. E adesso il regista dell’adattamento anime di Heavenly Delusion ha parlato della serie e ha rivelato che si è ispirato a The Last of Us per realizzare l’anime.

Recentemente, Hirotaka Mori è apparso all’ACEN e ha parlato ai fan della sua carriera nel mondo degli anime. In questa occasione ha potuto parlare di Heavenly Delusion e Mori ha ammesso che The Last of Us ha rappresentato una grande ispirazione. In effetti, il regista si è procurato l’artbook per The Last of Us e ha chiesto che lo stile artistico dell’anime traesse ispirazione dalla serie di videogiochi.

Naturalmente, Heavenly Delusion ha sviluppato la propria identità artistica allontanandosi da quella di The Last of Us. Dopo aver fatto il suo debutto nell’anime nel 2023, il manga di successo di Masakazu Ishiguro è diventato popolare in tutto il mondo. La serie seinen è ambientata in un mondo dove si trova una misteriosa struttura dotata di un’area verde. Qui vi sono ospitati dei ragazzini. Durante una verifica, Tokio riceve un fugace messaggio che recita: “Vorresti andare all’esterno dell’esterno?”, e da quel momento comincia a chiedersi come sia il mondo al di fuori. Altrove, Maru e Kiruko, impegnati in una quotidiana lotta per la sopravvivenza in ciò che resta del Giappone, sono alla ricerca del “paradiso”.

Per quanto riguarda The Last of Us, il franchise non ha conquistato ogni angolo del mondo. Il franchise è iniziato nel 2013 con un videogioco sviluppato da Naughty Dog, e la sua storia di famiglia ritrovata è diventata un successo immediato. Con due giochi all’attivo, The Last of Us ha ricevuto nel 2023 il primo progetto di serie live-action di HBO. La serie vede Pedro Pascal interpretare Joel, ed è diventata un successo pluripremiato tra gli spettatori. Una seconda stagione è ora in produzione, quindi Heavenly Delusion ha scelto la serie giusta da cui trarre ispirazione.

Fonte – Comicbook