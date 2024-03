Talk to Me: l’horror dell’anno 2023 in home video

Torna a far parlare di sé il film horror dell’anno 2023 Talk To Me, diretta dagli emergenti e talentuosi gemelli Danny e Michael Philippou. Plaion Pictures nella sua etichetta dedicata al genere Midnight Factory propone infatti l’edizione home video in svariate versioni.

Un gruppo di giovani amici scopre come evocare i demoni facendo uso di un’antica mano imbalsamata, finché uno di loro si spinge troppo oltre aprendo irrimediabilmente le porte al mondo degli spiriti. Perseguitato così da visioni soprannaturali, il gruppo si trova inconsapevolmente al centro di una possessione devastante che porterà a porsi una domanda importante: meglio fidarsi dei vivi o dei morti?

Nel cast l’oramai lanciatissima Sophie Wilde (Everything Now, Ragazzo divora universo, Tom Jones), Zoe Terakes e Miranda Otto. La pellicola è girata ed ambientata in Australia, la New Hollywood del cinema.

Talk to Me: dettagli dell’edizione home video

Dopo il successo al botteghino internazionale e anche italiano, l’angosciante horror targato A24 che segna il debutto alla regia dei fratelli Philippou, arriva in Limited Edition Midnight Factory DVD Blu-ray o 4K + Booklet, in Limited Edition Steelbook 4K+Blu-ray e nell’Ultralimited Edition con gadget.

I contenuti extra nelle varie edizioni sono i seguenti, oltre alle card da collezione e al post: il Commento audio dei due registi gemelli, le Interviste al cast e alla troupe, il Making of con il Dietro le quinte sulla realizzazione del film, le Scene alternative e il Trailer.

Il film ha fatto parlare di sé nel 2023 anche per il divieto ai minori di 18 anni, modificato in corso d’opera su richiesta della Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche incaricata dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura. Plaion Pictures vinse il ricordo potendo così continuare a distribuire la pellicola in sala con l’autoclassificazione VM14 (12 se accompagnati da un genitore o tutore). Talk to Me avrà anche un sequel.

Aveva così commentato la direttrice marketing Frida Romano: “Siamo veramente felici che l’istanza di ricorso sia stata accolta favorevolmente e che sia stato compreso come i temi che avevano inizialmente determinato il divieto ai minorenni siano in realtà quegli stessi elementi di cui il film si fa strumento di denuncia e critica sociale. Siamo molto soddisfatti che da oggi anche gli adolescenti, a cui è in prima istanza rivolto il film, possano vedere Talk to Me sul grande schermo, dal momento che il film affronta – attraverso le dinamiche del genere horror – temi attuali per i ragazzi.”