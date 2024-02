Dragon Ball Super ha fatto strada da quando ha cominciato la sua serializzazione. Mentre l’anime è stato fuori dall’aria per anni, la serie è stata mantenuta viva con film e manga. Infatti, un tutto nuovo arco sta debuttando nel manga proprio ora, e Dragon Ball Super ha preso tempo per delineare le cose nel capitolo 102. E lungo il cammino, Gohan ha aiutato Dragon Ball a mostrare il suo migliore momento della quarta parete fino ad oggi.

Tutto è successo quando Goku ha portato i suoi figli sul pianeta di Beerus insieme a Trunks. È stato lì che Goten e Trunks sono stati chiesti di combattere contro Gohan, e il trio ha attraversato le loro forme. Quando Gohan ha toccato il suo potere ultimo, Dragon Ball Super ha preso il tempo per ufficializzare la trasformazione come Gohan Definitivo. Questo nome è stato coniato dai fan in modo non ufficiale da tempo, quindi ovviamente il manga doveva scherzarci su.

Dragon Ball Super rompe la “quarta parete” con Gohan

“Ultimate? Cos’è?,” chiede Gohan quando Goten fa riferimento alla sua forma speciale. E come farebbe qualsiasi fratellino, Goten prende un momento per prendere in giro suo fratello.

“[È] il nome di quella trasformazione! Non sapevamo come chiamarla, quindi abbiamo pensato a Ultimate.”

Ecco fatto! Nemmeno Gohan ha avuto un ruolo nel dare un nome al suo potere definitivo. Goten ha inventato il nome nel canone da solo prima che qualcuno gli dicesse diversamente. Questo percorso riflette ciò che è successo con i fan di Dragon Ball nella vita reale, e nel capitolo 102, Gohan ha l’audacia di criticare il nome.

“Mmm. Non è molto accattivante,” rivela il Saiyan. Ma onestamente? Questo è solo un peccato per lui.

Con debutto di Gohan Ultimate i fan di Dragon Ball hanno aspettato decenni perché un nome ufficiale venisse approvato. Molti nomi fatti dai fan sono stati adattati per la forma da Gohan Mistico a Gohan Evoluto. Ora, la serie ha risolto il dibattito con un titolo ufficiale, e ha infranto la quarta parete per festeggiare l’occasione.

