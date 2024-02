Tra le uscite manga Star Comics del 13 febbraio 2024 il primo volume di Mermaid Melody – Pichi Pichi Pichi (in edizione singola dopo l’uscita del cofanetto la scorsa settimana), oltre ad altre uscite come la conclusione di Domani il Pranzo Sei Tu e i nuovi numeri di Shikimori’s Not A Cutie (che in occasione di San Valentino regala una spilletta esclusiva) e I’m in Love With the Villainess.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 13 febbraio 2024, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 13 febbraio 2024

CLAYMORE NEW EDITION n. 15

di Norihiro Yagi

€ 5,90

Clarice e Miata hanno raggiunto la città santa di Rabona sulle tracce della disertrice Galatea. Però Agatha, una risvegliata, esce allo scoperto e le attacca! Anche i soldati della città si uniscono alla battaglia, ma la situazione volge al peggio… Quand’ecco che compaiono finalmente le sette guerriere del gruppo di Claire!

DOMANI IL PRANZO SEI TU n. 10

POINT BREAK n.281

di Kiminori Wakasugi

€ 6,50

UNO SCONVOLGENTE SURVIVAL-ACTION CON RACCAPRICCIANTI MOSTRI ANTROPOFAGI

Sasazuka è riuscito a salvarsi dai tentativi di assassinio grazie alle sue supreme tecniche sessuali. Però le disgrazie non vengono mai da sole e il gruppo finisce per imbattersi nel mostro super-gigante che dall’Hokkaido sta scendendo verso sud. Metà della squadra di soppressione viene schiacciata e distrutta, compresa Mia… Riuscirà Sasazuka a ribaltare la situazione?! Questa serie horror mozzafiato giunge alla sua “famelica” conclusione, non perdetevi l’ultimo volume!

I’M IN LOVE WITH THE VILLAINESS n. 3

QUEER n.81

di Aonoshimo,Hanagata,Inori

€ 6,90

DOPO WHISPER ME A LOVE SONG E YURI IS MY JOB!, UN’ALTRA ATTESISSIMA SERIE GIRLS’ LOVE, CHE HA ISPIRATO ANCHE L’OMONIMO ANIME!

Rae e Claire decidono di sfidarsi durante l’esame per diventare Cavaliere dell’Accademia. Come si evolverà l’accesa battaglia tra una double caster e una giocatrice abilissima nell’attributo fuoco? Inoltre, con l’avvicinarsi dell’anniversario della fondazione, l’atteggiamento di Claire a poco a poco sembra cambiare…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Star Comics (@edizionistarcomics)

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR n. 23

FAN n.292

di Aka Akasaka

€ 6,50

CHI SI INNAMORA… PERDE!

Kaguya decide di godersi al massimo il periodo in cui Shirogane sarà all’estero. Chika Fujiwara, però, vuole raccontare a tutti della loro relazione prima che nell’istituto circolino strane voci, e così lei e Kaguya litigano. Nel frattempo, Miko Iino ha iniziato a rendersi conto di ciò che prova per Yu Ishigami e, spaventata dai propri sentimenti, si fa coinvolgere da un sugar daddy…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Star Comics (@edizionistarcomics)

MERMAID MELODY – PICHI PICHI PITCH n. 1

OSHARE n.1

di Michiko Yokote,Pink Hanamori

€ 9,00

L’ATTESISSIMO RITORNO DELLE PRINCIPESSE SIRENE CHE HANNO INCANTATO UN’INTERA GENERAZIONE!

Il fatto che La Perla sia uno dei bagni pubblici più in voga del momento è ben noto, quello che nessuno sa è che le ragazze che lo gestiscono non sono esattamente “normali”. Lucia e Nikora, infatti, sono due sirene e Lucia è addirittura una principessa! Quest’ultima è venuta sulla terra per cercare Kaito, il bambino che ha salvato quando era piccola. Nel frattempo, però, su di lei grava un’enorme responsabilità: deve proteggere il mare dalla brama di potere di Gakuto e delle sue servitrici, cercando di riunire le sette principesse. Ma Lucia sembra più propensa a inseguire l’affascinante surfista da cui è rimasta incantata… Come conciliare amore e doveri?!

A vent’anni dall’inizio della serie, tornano le leggendarie principesse sirene e il loro palpitante mondo sottomarino! Composta da 3 volumi, la nuova, fantastica edizione del fantasy musicale amato in tutto il mondo è pronta a farvi battere ancora una volta il cuore!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Star Comics (@edizionistarcomics)

SHIKIMORI’S NOT JUST A CUTIE n. 4

DERE n.4

di Maki Keigo

€ 6,50

ARRIVA FINALMENTE IN ITALIA UNA DELLE ROM-COM PIÙ FRIZZANTI E AMATE DEGLI ULTIMI ANNI!

Il festival culturale è finalmente alle porte. Izumi e Shikimori sono molto legati a questo evento, che porterà con sé divertimento e grandi amicizie. E non è tutto: una nuova, tostissima ragazza è pronta a entrare in scena!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Star Comics (@edizionistarcomics)