One Piece 1105: un cliffhanger inaspettato sorprende i lettori

One Piece ha raggiunto un nuovo picco nell’Arc di Egghead con i recenti capitoli del manga, e il cliffhanger dell’ultimo capitolo suggerisce che Luffy e i Mugiwara riceveranno aiuto da un misterioso nuovo alleato diretto all’Isola del Futuro. Le battaglie nel laboratorio di Dr. Vegapunk hanno raggiunto un nuovo apice, con Saturn che continua a mostrare tutto il terrificante potere a sua disposizione. La situazione si complica ulteriormente dal momento che ora intende scatenare tutta la potenza dei Marine per cancellare completamente l’isola. Nel precedente capitolo di One Piece,, nonostante non dovrebbe più avere alcuna forma di libero arbitrio. Dopo aver tirato un pugno a Saturn, l’Anziano si è così infuriato che ora punta a cancellare l’isola dalla faccia della Terra con un nuovo Buster Call. Mentre le cose diventano sempre più caotiche sull’isola e Luffy con i Mugiwara si trovano nel mirino di molti, sembra che un aiuto sorprendente stia arrivando da una fonte misteriosa, così come leggiamo su Comic Book. Il capitolo 1105 di One Piece vede Jaygarcia prendere in giro il Dr. Vegapunk perché sta per distruggere tutta la tecnologia sull’isola. Nota che è qualcosa che lo scienziato si è attirato addosso, poiché sta imparando troppo, proprio come fece a Ohara tanti anni fa. Aggiungendo il danno alla beffa, Saturn afferma di aver ordinato un attacco contro una nave che era fuggita dall’isola il giorno prima, poiché le persone a bordo potrebbero sapere qualcosa riguardo al Secolo Vuoto. Una cosa che il Dr. Vegapunk non capisce, poiché sono innocenti, ma l’Anziano ribadisce che è colpa di Vegapunk.Ma alla fine del capitolo, si scopre che l’attacco su questa nave non ha funzionato affatto. Viene riportato a Kizaru che i Marines non sono riusciti a distruggere questa nave e sta attualmente dirigendosi verso Egghead. Sfortunatamente, non ci sono ulteriori indizi su chi si trovi su questa nave che è fuggita, ma è chiaro che si stia dirigendo verso l’isola per potenzialmente contribuire a ribaltare la situazione contro Saturn. Il che significa che Luffy e i Mugiwara potrebbero uscire indenni dal Buster Call.