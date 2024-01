Molti fan di Dragon Ball sono rimasti a chiedersi cosa accadrà nel manga una volta conclusa l’adattamento di Dragon Ball Super: Super Hero. Mentre molti incrociavano le dita sperando che Black Frieza facesse il suo grande ritorno, sembra che la serie shonen abbia un altro antagonista che potrebbe fare la sua comparsa. La prima anteprima del Capitolo 101 non solo ha confermato che Carmine dell’Esercito del Fiocco Rosso sarà al centro dell’attenzione, ma che farà anche il suo debutto un nuovo androide.

Il titolo del centesimo primo capitolo di Dragon Ball Super è “Carmine e Android 15”. La serie shonen ci ha già presentato un Android 15 in passato, anche se è stato relegato solo al settimo film della serie Dragon Ball Z, Dragon Ball Z: Super Android 13 (o I Tre Super Saiyan in italiano). Nelle prime due serie della franchigia Dragon Ball, ci sono stati Android come 16, 17, 18, 19 e 20. Quando è stato introdotto il 15 al di fuori dei film, i fan dell’anime hanno imparato quasi nulla del suo passato, ed è stato ucciso da Vegeta quasi altrettanto velocemente quanto è stato presentato. Dragon Ball Super: Super Hero ha introdotto i nuovi androidi dell’Esercito del Fiocco Rosso, Gamma 1 e Gamma 2, quindi questo nuovo 15 avrà grandi scarpe da riempire.

Dragon Ball Super: chi sarà il villain della nuova saga?

Dragon Ball Super CH101 Drafts (1/2).

Title: Carmine and No. 15 pic.twitter.com/ZG3ju56kNZ — Hype (@DbsHype) January 12, 2024

Arrivo di Android 15 Il nuovo primo sguardo al Capitolo 101 ha ancora molto mistero attorno, ma è chiaro che l’Esercito del Fiocco Rosso è ancora molto presente dopo le morti di Cell Max e Magenta. Goten e Trunks stanno ancora operando come i nuovi vigilanti del quartiere, ma deve ancora essere visto se saranno abbastanza forti per abbattere ciò che è rimasto dell’Esercito.

Android 15 potrebbe essere apparso solo nei film originariamente, ma ciò non significa che non potrebbero trarre ispirazione dai film per questa nuova saga. Il miglior esempio di un personaggio di Dragon Ball che fa il salto dal grande schermo alla continuità principale è Broly, il Super Saiyan Leggendario che è stato reinventato per Dragon Ball Super. Sebbene questa versione di Broly sia molto meno malvagia rispetto a quella di Dragon Ball Z, ci sono più di qualche elemento che è stato preso dalla sua apparizione originale.

