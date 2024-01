Berserk: la serie animata del 1997 arriva in Blu-Ray

Berserk rimane una delle franchising anime più oscuri e brutali mai arrivate nel medium. Narrando la storia del Spadaccino Nero noto come Guts, l’amata serie dell’autore Kentaro Miura ha iniziato nel mondo anime con la sua serie televisiva del 1997. Mentre l’adattamento anime originale ha ricevuto un set DVD, la famigerata opera otterrà finalmente un versione Blu-Ray per la prima volta, prevista al momento per questa primavera. Se è la prima volta che ti immergi nella serie, sappi che vivrai un’esperienza da incubo.

I fan di anime e manga sono stati colpiti da un colpo al cuore incredibile quando l’autore di Berserk, Kentaro Miura, è venuto a mancare. Lasciando la storia di Guts e di tutti gli altri incompiuta, molti lettori credevano che la serie non avrebbe mai visto un finale adeguato per i personaggi. Fortunatamente gli amici di Miura, Kouji Mori e gli artisti dello Studio Gaga, hanno deciso di utilizzare appunti e conversazioni con il mangaka per continuare il manga di Berserk e cercare di dare alla Banda del Falco la loro attesa conclusione. Attualmente, il nuovo team creativo non ha dichiarato quanti capitoli ancora Berserk avrà prima del suo gran finale, ma potrebbero passare molti anni prima di dire addio a Guts.

Il ritorno di Berserk in Blu-Ray Discotek Media ha annunciato che l’adattamento anime del 1997 arriverà in Blu-Ray questo marzo. Mentre Guts e l’Armata dei Falchi hanno avuto adattamenti anime dopo la serie iniziale, i fan di Berserk spesso considerano la prima uscita come la migliore del gruppo. La versione in alta definizione darà alla serie non solo un ritocco in HD, ma includerà anche il doppiaggio in Inglese (speriamo in italiano quando sarà annunciata) per l’adattamento anime che ha dato inizio a tutto.

La storia di Guts sta finalmente tornando in versione completamente rivista, anche se al momento non abbiamo ancora notizie per una versione in italiano, che da come ben sapete esiste anche doppiata. Mentre il manga continua a produrre nuovi capitoli, il futuro di Berserk nel medium anime rimane un mistero: ci sarà mai un anime degno di questo immenso racconto?