Jujutsu Kaisen ha fatto il suo ritorno nel corso di quest’anno con la seconda stagione, che si è appena conclusa. La serie ha chiuso l’arco narrativo dell’incidente di Shibuya, mettendo in primo piano il protagonista Yuji. L’attenzione del fandom è ora focalizzata su di lui, suscitando interesse nel finale da parte del creatore della serie, Gege Akutami.

L’aggiornamento è giunto direttamente da Gege dopo la conclusione dell’ultima stagione di Jujutsu Kaisen. MAPPA Studios ha condiviso l’aggiornamento, nel quale l’artista esprime gratitudine per un anno speciale grazie all’anime. Akutami ha dichiarato: “Sono stati sei mesi speciali, mi sentivo come se ricevessi un regalo ogni settimana! Grazie mille per tutto il tuo duro lavoro! Farò del mio meglio anche sul manga.”

Jujutsu Kaisen: Akutami dice la sua sulla seconda stagione dell’anime

I fan dell’anime condividono l’apprezzamento per la seconda stagione di Jujutsu Kaisen. Inizialmente, durante l’arco dell’incidente di Shibuya sono emerse preoccupazioni riguardo al programma di produzione di MAPPA Studios. Tuttavia, nonostante le difficoltà il team di animazione ha superato le aspettative, dimostrando impegno settimanale. Gli animatori, spesso sottovalutati hanno giocato un ruolo cruciale nel mantenere l’alta qualità dello spettacolo, suscitando gratitudine da parte dei fan.

Sebbene la seconda stagione sia terminata, Jujutsu Kaisen non ha concluso il suo percorso. MAPPA Studios ha annunciato che la terza stagione è già in lavorazione, promettendo ulteriori avventure. Chiunque voglia godersi nuovamente l’anime può farlo su Crunchyroll. La trama della serie segue Yuji Itadori, un giovane con forza fisica straordinaria che dopo un incontro con maledizioni si ritrova coinvolto in un mondo di stregoni e maledizioni.

Qual è la tua opinione sulla seconda stagione di Jujutsu Kaisen? Diteci la vostra in attesa di primi e nuovi dettagli sui lavori della prossima stagione.