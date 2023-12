La seconda stagione dell’anime di Jujutsu Kaisen si sta avvicinando sempre più alla sua conclusione. Infatti con il presente articolo vogliamo riportare l’anticipazione e la data di uscita dell’episodio 22 dell’arco dell’incidente di Shibuya. Jujutsu Kaisen ha raggiunto il culmine della seconda stagione con gli ultimi due episodi che hanno visto Yuji e Todo combattere fianco a fianco, nonché gli unici due rimasti ad affrontare il pericoloso Mahito. Mentre l’episodio 21 ha posto fine a questo combattimento, i momenti finali hanno anticipato che il pericolo non sarà neutralizzato definitivamente.

Infatti, proprio mentre Mahito era prossimo a essere esorcizzato, compare improvvisamente Kenjaku. Non appena si presenta alle spalle di Mahito, quest’ultimo implora subito aiuto. Quindi i fan dovranno ancora una volta aspettarsi di tutto, visto che questo arco narrativo ha abituato tutti gli appassionati a colpi di scena pazzeschi un episodio dopo l’altro. E con questo articolo vogliamo proprio riportare una breve anticipazione di cosa aspettarci nell’episodio 22 della stagione con il nuovo promo visibile in cima al presente articolo.

L’episodio 22 di Jujutsu Kaisen si intitola “Metamorfosi, Parte 2” e uscirà giovedì 21 dicembre in streaming esclusivamente con Crunchyroll. Con l’arco narrativo dell’incidente di Shibuya giunto ormai ai suoi ultimi episodi, coloro che devono recuperare gli episodi precedenti possono farlo sempre su Crunchyroll. La seconda stagione ha debuttato quest’estate e i primi episodi hanno adattato il passato di Gojo prima degli eventi dell’incidente di Shibuya.

Le vicende dell’arco attualmente in corso sono ambientate nella notte di Halloween, il 31 ottobre. Improvvisamente un sipario cala attorno alla stazione di Shibuya, chiaramente molto trafficata nel giorno di Halloween. Un gran numero di civili rimangono intrappolati e i civili iniziano a chiedere di Satoru Gojo. Per ridurre al minimo i danni, lo stregone più forte del mondo scende in campo ma non fa altro che cadere in trappola. Infatti Geto, Mahito e altre maledizioni gli tendono una trappola che impedirà a Gojo di combattere al fianco dei suoi studenti. Quindi Yuji, Megumi, Nobara, Nanami e molti altri aspettano fuori da questo sipario. E subito dopo si scatenerà una battaglia tra maledizioni e stregoni senza precedenti.

Fonte – Comicbook