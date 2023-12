Jujutsu Kaisen: quanto manca alla fine del manga? Lo rivela Gege Akutami

La seconda stagione dell’anime di Jujutsu Kaisen sta per giungere la conclusione, dopo una serie di episodi al cardiopalma. Per quanto riguarda però il manga, questo è ancora in corso e in più do un’occasione Gege Akutami aveva affermato che non mancava molto alla fine delle vicende di Yuji Itadori. Invece qualche mese fa aveva entusiasmato tutti i fan dicendo che Jujutsu Kaisen non si sarebbe concluso tanto presto, ma con il presente articolo vogliamo riportare che nuove dichiarazioni del mangaka in occasione del Jump Festa 24.

E da quanto emerso, pare che la fine sia vicina ed è quello che Akutami ha fatto capire ai fan. Sulla base dei momenti scioccanti presentati nel manga negli ultimi tempi, Gege Akutami potrebbe mirare a concludere la serie in grande stile.

Il mangaka di Jujutsu Kaisen aveva lasciato intendere in passato che il sipario stava per calare su Yuji Itadori e i suoi amici. E infatti il manga ha cominciato ad addentrarsi in questa fase con la morte di alcuni dei personaggi più importanti rivelata nei capitoli più recenti. L’arco dell’incidente di Shibuya ha dimostrato quanto brutale è capace di essere il franchise, facendo fuori personaggi come Nanami, Nobara, Jogo oltre che innumerevoli civili innocenti. Fortunatamente, anche se il manga si sta preparando a finire, molto probabilmente l’anime avrà almeno qualche altra stagione da mostrare ai fan.

Al Jump Festa di quest’anno, uno dei più grandi eventi dell’anno, Gege Akutami ha condiviso l’idea che questo potrebbe essere l’ultimo Jump Festa a cui prenderà parte Jujutsu Kaisen prima della conclusione. Akutami ha dichiarato che questo molto probabilmente sarà l’ultimo Jump Festa per Jujutsu Kaisen con la serializzazione in corso.

Gege Akutami ha anche colto l’occasione per discutere della prossima mostra Jujutsu Kaisen che aprirà i battenti la prossima estate: “Dato che Jujutsu Kaisen è disegnato in digitale, in senso stretto, non ci sono disegni originali“. In questa occasione saranno mostrati gli storyboard rimanenti, le bozze e i lavori degli assistenti, di solito nascosti dai personaggi, dai fumetti e così via. L’obiettivo è coinvolgere i visitatori, spingendoli a pensare che anche loro potranno diventare dei mangaka.

Fonte – Comicbook