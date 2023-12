One-Punch Man: World: annunciato il nuovo videogioco!

One-Punch Man è uno dei manga seinen più amati e seguiti degli ultimi anni, con le prodezze di Saitama che continuano a conquistare lettori e fan da ogni parte del mondo. E con il presente articolo vogliamo riportare che T3 Studio, Crunchyroll Games e A Plus Japan hanno rivelato un nuovo videogioco per console di One-Punch Man. Si intitolerà One-Punch Man: World e sarà un nuovo gioco d’azione 3D free-to-play. Per quanto riguarda la data di uscita, il gioco sarà rilasciato tramite PC, iOS e Android il 31 gennaio 2024.

Sfortunatamente, non si sa ancora se il gioco arriverà anche su Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S o Xbox Series X, ma gli appassionati sono desiderosi di scoprire se avranno modo di giocarlo su console. L’annuncio di questo nuovo videogioco arriva con un trailer che si può vedere in cima al presente articolo.

E a giudicare dai commenti presenti sotto il trailer, i fan di One-Punch Man sono entusiasti del nuovo gioco free-to-play, anche se resta da vedere se il gioco sarà all’altezza delle aspettative.

Questo videogioco è chiaramente imperdibile per ogni appassionato della serie scritta da ONE e disegnata da Murata. I fan potranno diventare un eroe per divertimento in questo gioco coinvolgente, ricco di azione e ambientato nel mondo della serie seinen. Il videogioco permetterà di mettersi nei panni di Saitama e di affrontare diversi boss presenti nella serie come il Re sotterraneo, la Ragazza Zanzara e il Re Bestia.

A seguire riportiamo un breve elenco puntato che mette in evidenza le principali meccaniche di gioco:

Controllare l’azione : Sarà possibile personalizzare il proprio stile di combattimento e d’azione con un set unico di abilità e mosse finali cinematografiche di ogni personaggio in combattimenti soddisfacenti.

: Sarà possibile personalizzare il proprio stile di combattimento e d’azione con un set unico di abilità e mosse finali cinematografiche di ogni personaggio in combattimenti soddisfacenti. Fare giustizia : i fan ripercorreranno il viaggio di Saitama, per sconfiggere potenti villan come il re sotterraneo, Mosquito Girl, Beast King e molti altri boss visti nella serie.

: i fan ripercorreranno il viaggio di Saitama, per sconfiggere potenti villan come il re sotterraneo, Mosquito Girl, Beast King e molti altri boss visti nella serie. Sfidare mostri tenaci con gli amici : ci saranno missioni da affrontare in cooperazione con gli amici attraverso l’hub del quartier generale della Hero Association.

: ci saranno missioni da affrontare in cooperazione con gli amici attraverso l’hub del quartier generale della Hero Association. Un mondo intero da esplorare: questo gioco non solo permetterà di salvare vite o rendere giustizia nei panni di Saitama, ma darà la possibilità di giocare a un minigioco nell’Arcade, o fare la spesa per gustare le prelibatezze preferite del protagonista.

Fonte – Comicbook