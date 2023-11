One Piece Pirate Warriors 4 aggiungerà Uta all’interno del roster dei personaggi, precisamente nel “Character Pack 5”. L’annuncio è arrivato direttamente da Bandai Namco Entertainment. Su ANN leggiamo che la casa di sviluppo ha anche rivelato un nuovo DLC “Anison Pack” (Anime Song pack), che aggiungerà al gioco le canzoni di Uta (cantate da Ado) dal film One Piece Film Red.



Al momento il personaggi giocabili all’interno del gioco sono: Luffy, Zoro, Usopp, Sanji, Nami, Chopper, Robin, Franky, Brook, Crocodile, Ace, Boa Hancock, Jinbe, Buggy, Dracule Mihawk, Emporio Ivankov, Rob Lucci, Trafalgar Law, Smoker, Tashigi, Sabo, Bartolomeo, Cavendish, Katakuri, Carrot, Vinsmoke Reiju, Vinsmoke Ichiji, Vinsmoke Niji, Vinsmoke Yonji, Marco, Barbabianca, Eustass Kid, Basil Hawkins, Capone Bege, Big Mom, Kaido, Akainu (Sakazuki), Kizaru (Borsalino ), Aokiji (Kuzan), Issho (Fujitora), Shanks, Doflamingo e Barbanera. Il gioco ha una storia originale che si svolge nella Terra di Wano.

Il DLC “Character Pack 1” del gioco è stato lanciato nel luglio 2020 con tre personaggi: Charlotte Smoothie, Charlotte Cracker e Vinsmoke Judge. Il DLC “Character Pack 2” del gioco include X Drake, Killer e Urouge ed è stato distribuito a settembre 2020. “Character Pack 3” è uscito a dicembre 2020 e include Kozuki Oden, Kin’emon e Okiku. Il “Character Pack 4” del gioco è uscito a settembre e include Kaido, Yamato e Onigashima Battle Luffy.

One Piece Pirate Warriors 4: Uta sarà un personaggio giocabile

Il gioco ha debuttato per PS4, Xbox One e Switch in Giappone nel marzo 2020, per poi debuttare nel sud-est asiatico, in Europa e nelle Americhe per le stesse console più PC alla fine del mese. Col passare dei mesi ovviamente i pacchetti saranno sempre aggiornati e passo dopo passo ci saranno delle nuove aggiunte come per esempio Roger come personaggio giocabile. Cosa ne pensate invece di questa nuova aggiunta direttamente dal film One Piece: RED? Diteci la vostra.

Fonte Anime News Network