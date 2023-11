L’avvento di One Piece in live action ha cambiato le carte in tavola per questo genere di adattamenti, ampliando anche la visione del pubblico verso il medium. Dopo tanti fallimenti Netflix è riuscita a portare a termine una grande missione in merito, ponendo a lungo andare degli obiettivi importanti su altri franchise giapponesi, cominciando da Yu Degli Spettri.

Oggi non parliamo di questo, e infatti come leggiamo su Comic Book al centro di questo articolo è presente Naruto e la sua versione in live action persa nel tempo. Infatti nel 2015 era stata annunciata una versione in live action prodotta da Lionsgate, anche se nel corso di questi anni non abbiamo avuto più notizie, fino a poco tempo fa, quando su Variety sono “approdate” alcune notizie in merito: a quanto pare il progetto è ancora vivo.

In una recente intervista con Variety, la sceneggiatrice del film live-action Naruto Tasha Huo, ha confermato la produzione di questo nuovo progetto che riguarderà il mondo dei ninja insieme alla Lionsgate. Huo ha sviluppato le sceneggiature per il film live-action Red Sonja e per la prossima serie animata Tomb Raider per Netflix. Questo non conferma nulla ovviamente, ma dal 2015 questo progetto su Naruto a quanto pare è ancora vivo.



Naruto: dopo un lungo periodo di silenzio, il live action diffonde aggiornamenti

La sceneggiatrice nell’intervista ha anche parlato di come ci sia una grande responsabilità dietro questi adattamenti importanti: “Trattare e adattare personaggi iconici e IP del genere come quelle di Naruto, rendono il tutto più semplice, perché la passione per il progetto è giù presente. Sono così ispirata da questi personaggi e dalle loro avventure, quindi scrivere una sceneggiatura che possa coinvolgere anche me come fan è sensazionale”.

Insomma, non sappiamo ancora niente in merito ma sapere che il progetto in live action dedicato a Naruto sia ancora vivo ovviamente ci mette di fronte a un pensiero molto interessante su cui speculare nei prossimi mesi: cosa ne pensate?

Fonte Comic Book