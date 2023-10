JoJo: la serie introduce un nuovo villain e un nuovo stand

Le bizzarre avventure di JoJo è tra i manga più famosi e amati di sempre e pare che ci sia una nuova minaccia all’orizzonte. Nel corso dei decenni, la serie manga e anime nata dalla mente di Araki, ha introdotto molti dei villain diventati poi delle icone uniche del franchise. E con il presente articolo vogliamo riportare che un nuovo villain si è aggiunto alla lista. E abbiamo il piacere di mostrarne il design e di riportare che il suo nome è Moschino.

Si tratta di una novità introdotta appositamente per tutti i fan che visiteranno l’attrazione Escape Game di JoJo. L’aggiornamento arriva direttamente dalla grande impresa di escape room di JoJo. Si scopre che l’evento avrà come protagonista questo nuovo nemico di nome Moschino. Coloro che si chiedono se il suo nome ha un collegamento con la linea di moda di lusso, è assolutamente così. Sarà doppiato da Yohei Azakami, e sarà il nemico che intrappola gli ospiti nella JoJo Escape Room. E, naturalmente, agirà con l’aiuto del suo Stand.

The villain of the Stone Ocean escape room "Escape From JoJo's Bizarre Nightmare" is called Moschino (モスキーノ) based on the fashion brand. His voice actor is Yohei Azakami.

Stand: Tangerine Dream (タンジェリン・ドリーム)

Moschino traps the target in a prison in a dream world… pic.twitter.com/LbkqN5xs73

— JoJo's Bizarre Encyclopedia (@jojo_wiki) October 18, 2023