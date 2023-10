Andrej Sacharov. L’uomo che non aveva paura | Recensione

Alfredo Paniconi 2023-10-18T08:00:19+02:00 Un libro illustrato ambizioso e di alto livello culturale ed artistico. Consigliatissimo sia dal punto di vista divulgativo che narrativo ed estetico. Testi: Ksenija Novochat’ko Illustrazioni: Evgenija Rojzman, Ol’ga Terechova e Polja Plasvinskaja Traduzione: Tatiana Pepe Casa Editrice: Caissa Italia Genere: Divulgativo Fascia di età: dai 9 anni Pagine: 56 pp. Formato: 24×34 cm, Cartonato Uscita: Settembre 2023 Prezzo: 23€

La storia la fanno spesso dei personaggi che passano un po’ in sordina rispetto ad altri universalmente conosciuti. Un’opera molto importante è quindi quella di far riscoprire questi personaggi e farli conoscere al grande pubblico il più possibile. Questa è proprio quello che si propone di fare Andrej Sacharov. L’uomo che non aveva paura, un albo illustrato divulgativo che ci fa conoscere uno tra i personaggi più importanti dello scorso secolo. Scritto da Ksenija Novochat’ko, illustrato da Evgenija Rojzman, Ol’ga Terechova e Polja Plasvinskaja, tradotto da Tatiana Pepe e pubblicato da Caissa Italia nel settembre 2023. L’edizione originale è russa e si chiama Andrei Saharov. The man who was not, pubblicato nel 2022 da Samokat publishing house.

Come dicevamo, questo libro si configura come un biografia di Andrej Sacharov. Scritta in un modo che può adattarsi per la lettura a tutte le età. Per scriverla è stato compiuto un enorme lavoro. Il tutto basato sulle memorie, le interviste, gli articoli e le lettere scritte da Andrej Sacharov stesso. Il tutto per raccontare la vita del Premio Nobel per la Pace 1975 e ripercorre anche contrapposizione tra gli USA e l’URSS che ha caratterizzato la storia di tutto il Novecento.

La storia narrata vede un Andrej Sacharov bambino, timido, con difficoltà a parlare perfino con il suo compagno di banco. Negli anni però la sua voce prenderà sempre più forza e coraggio, fino a tener testa e imporre le sue opinioni ai politici più in vista dello scorso secolo. Andiamo quindi a scoprire la vita di questo geniale fisico che ha visto da protagonista la nascita della bomba atomica sovietica. Non per questo è stato un uomo belligerante, tanto che è stato attivista per i diritti umani e poi Premio Nobel per la pace nel 1975. In questo albo si dà anche molto risalto all’aspetto umano e caratteriale. Andrej Sacharov infatti era un uomo che di fronte alle ingiustizie e ai tradimenti ha scelto di non rimanere mai indifferente. Intraprendendo la difficile via della dissidenza e segnando di conseguenza il cammino per le generazioni future.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

I testi di Ksenija Novochat’ko sono molto approfonditi e ricchi di informazioni utili per conoscere bene il contesto storico in cui è vissuto Andrej Sacharov. Non si limitano alla pura e semplice informazione dunque. Anche la struttura dell’opera è configurata in maniera tale che non risulti mai pesante ma sempre interessante. L’aspetto grafico e strutturale di questo libro lo fa sembrare sia un graphic novel, ma anche un libro di design. Esteticamente infatti, è un gioiellino che colpisce già sfogliandolo.

Le illustrazioni realizzate da Evgenija Rojzman, Ol’ga Terechova e Polja Plasvinskaja, riassumono in pieno l’estetica sovietica. Hanno uno stile molto vicino al fumetto e alla grafica in senso stretto. Come anche la scelta dei colori che si limitano al rosso, al nero, al bianco e al verde militare. Un aspetto a tratti grafico, a tratti austero e con una scelta della carta ruvida che dà all’aspetto del libro un maggior spessore.

In definitiva, Sacharov è stato senza dubbio un personaggio molto complesso e multisfaccettato. Realizzare un albo illustrato per raccontare la sua storia non era un’impresa facile. Ma dobbiamo dire che Caissa Italia ha compiuto un piccolo miracolo realizzando oltretutto un prodotto di ottimo livello sotto tutti i punti di vista.

Conclusione – Andrej Sacharov. L’uomo che non aveva paura

Andrej Sacharov. L’uomo che non aveva paura è un albo illustrato di grande respiro e importanza. Porta avanti con coraggio infatti un argomento poco conosciuto e lo approfondisce con grande cura e attenzione. Oltre a questo, il libro non si limita a dare informazioni come farebbe un puro e semplice albo di divulgazione. Cerca infatti, sia con la struttura testuale, ma anche con l’accattivante aspetto illustrativo, di mostrare ogni pagina in maniera gradevole e chiara.

Sicuramente questo è un libro di livello come raramente se ne vedono in circolazione nell’ambito dell’editoria. Un progetto ambizioso quello di avvicinare le giovani generazioni, ma anche quelle più attempate, alla conoscenza di un personaggio così poco noto. Il modo e gli strumenti utilizzati sono assolutamente efficaci. Per attirare l’attenzione è infatti stato usato un registro di termini, una struttura narrativa e una bellezza illustrativa, che riescono in questo arduo compito. Un libro assolutamente consigliato sia come lettura per dei bambini già più consapevoli e che studiano il novecento europeo. Ma caldamente consigliato anche agli adulti che vogliono informarsi e conoscere di più un personaggio storico importante del nostro recente passato.