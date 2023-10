Manga Plus si rinnova: servizi in abbonamento e novità per gli utenti

La nota app inizialmente gratuita Manga Plus ha recentemente annunciato il servizio “MANGA Plus Max”, comprensivo di due piani di abbonamento. Dopo un periodo totalmente senza costi l’applicazione ha deciso di cambiare musica, lanciando tutto con un piccolo trailer di presentazione visibile e pescato tramite ANN.

Il Piano Standard comprende 80 opere attualmente serializzate per un totale di oltre 6.000 capitoli. Il costo è di 1,99 dollari al mese negli Stati Uniti, Canada, Francia, Germania, Tailandia e altre regioni, mentre il prezzo è di 0,99 dollari in Indonesia, Filippine, India e altre aree.

Abbiamo poi il Piano Deluxe che prevede 190 titoli, comprese le serie completate, per un totale di oltre 16.000 capitoli. Il piano costa 4,99 dollari al mese negli Stati Uniti, in Canada e in altre regioni e ha un prezzo di 3,99 dollari in regioni come Indonesia, Filippine e India. Non ci sono annunci in nessuno dei due piani. Inoltre è anche disponibile una prova gratuita a tempo limitato per il Piano Standard.



Manga Plus è stato il primo servizio di Shueisha per quanto riguarda il mondo digitale, cavalcando appunto i tempi che cambiano in ambito editoriale. Al momento il servizio ospita 6 milioni di utenti attivi e spesso e volentieri vengono serializzate anche delle serie manga esclusive per la piattaforma in questione.

L’app è stata lanciata inizialmente con 50 titoli in serializzazione e 13 serie complete per poi aggiornare passo passo il suo catalogo. Le serie pubblicate su Weekly Shonen Jump di Shueisha, dalla rivista Jump Square e dal servizio Shonen Jump+ arrivano sull’app nello stesso momento in cui vengono rilasciati in Giappone.

Al momento il servizio non offre l’italiano come lingua ma come europeo solamente l’inglese. Con la nascita dell’abbonamento e le richieste generali probabilmente potrebbe arrivare anche col nostro idioma e per questo Shueisha potrebbe godere di altri abbonamenti.

