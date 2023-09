Beyblade X è pronto a mostrare nuovi scontri fra trottole, successivamente all’annuncio ufficiale fatto qualche mese fa, dove tutto è stato confermato al pubblico con un piccolo teaser. Poco prima dell’uscita ufficiale è stato lanciato un primo trailer ufficiale, mostrando così le nuove trottole e i personaggi che si daranno battaglia in questa nuova serie animata.

Studio OLM si è occupato della produzione e il tutto è pronto per iniziare questa avventura il 6 ottobre in territorio nipponico. Gli addetti ai lavori di Beyblade X sono già conosciuti dagli appassionati dell’anime dei Pokémon, visto che OLM ha lavorato spesso al progetto.

L’anime sarà caratterizzato da un brano di apertura di ONE OK ROCK intitolato “Prove”. Per quanto riguarda l’apertura, Aespa sta supervisionando il singolo “Zoom Zoom” per la serie. In territorio nipponico negli anni novanta spopolarono queste trottole nei negozi di giocattoli, catturando in breve tempo i ragazzini giapponesi.

Madhouse poco tempo dopo, nel 2001 fece uscire un’anime dedicato a questo grande fenomeno, facendo scontrare elegantemente le trottole dei protagonisti. Questo incredibile fenomeno commerciale fece esportare giocattoli e anime anche fuori dal Giappone, e così il tutto arrivò anche in territorio nostrano.

Beyblade X: le nuove trottole si scontrano nell’esplosivo trailer

Come vedete la serie ha subito un grosso salto qualitativo ovviamente e senza dubbio sarà una sorpresa anche per i fan di vecchia data. Il franchise di Beyblade è cominciato nel 1999 con manga e giocattoli e solo dopo qualche anno abbiamo avuto l’opportunità di ammirare il tutto anche in Italia. Come accennato stiamo parlando di un vero fenomeno globale che a quanto pare ha resistito bene negli anni come pochi altri franchise.

Come accennato Beyblade X uscirà in Giappone il 6 ottobre e al momento non sappiamo ancora su quale piattaforma streaming sarà caricato per una distribuzione globale: forse Crunchyroll?

Fonte Comic Book