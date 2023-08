The Promised Neverland raggiunge un grande traguardo

Grande record per The Promised Neverland

The Promised Neverland fin dalle prime battute ha colpito il pubblico per le tematiche trattate e come tutte le cose anche tale opera ha avuto una trasposizione animata, che stando alle recensioni del pubblico non è all’altezza della serie originale. Gli alti e bassi della prima e della seconda stagione però, non ha impedito al manga di usufruire di vari record di vendita, come questa di cui andremo a discutere all’interno dell’articolo.

The Promised Neverland ha quindi raggiunto un totale di 42 milioni di copie in circolazione e l’artista Poshuk Demizue ha condiviso una nuova “versione” degli eroi di Grace Field House in un nuovo post sui social media. Oltre il record il franchise festeggia anche 7 anni dalla sua pubblicazione, così come leggiamo dal post in calce.

“Siamo qui a festeggiare la serializzazione del manga, giunto ormai all’7° anniversario! Negli ultimi 7 anni, abbiamo potuto incontrare persone provenienti da tutto il mondo. Per favore, attendo con ansia il manga, l’anime, il film live-action, così come la versione drammatica all’estero attualmente in produzione.”

Come vedete i protagonisti della storia sono stati ritratti in questa nuova illustrazione, festeggiando così anche i primi 7 anni di pubblicazione sulla nota rivista giapponese. L’autore ha confermato la sua voglia di continuare il manga e volere anche una serie in live action dedicata alla sua storia.

Con una prima stagione anime traballante, la maggior parte del pubblico non ha gradito la seconda stagione, mettendo così in dubbio una produzione di una terza. Amazon però, ha parlato e discusso di una serie in live action appunto, nel 2020, anche se al momento non sappiamo ancora nulla al riguardo.

Complimenti ancora a The Promised Neverland per il suo record di vendite, che l’ha sancita come una delle opere più seguite, amate e vendute del momento con un totale di 42 milioni di copie in circolazione. La notizia arriva dopo la conferma di un nuovo record per Chainsaw Man.

Fonte Comic Book