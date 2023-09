Di ghiaccio e di roccia: recensione del fumetto di ColBer Edizioni

Federico Vascotto 2023-08-29T17:56:32+02:00 Autori: Philippe Colombo (testi), Lidia Bolognini (disegni/colori) Formato: B., colori Prezzo: 20,00 euro Genere: Avventura, Sport, Drammatico Provenienza: Italia Casa editrice: Edizioni Berthier-Colombo

Si sta facendo notare Edizioni Berthier-Colombo che distribuisce in Italia e all’estero (soprattutto Francia) con sede a Torino. Per fermare le tirature alte, gli stock e i trasporti inquinanti e sostenere allo stesso tempo i suoi autori, sceglie la vendita di fumetti esclusivamente in digitale e “print on demand” (POD). Andiamo a scoprire qualche suo fumetto.

Edizioni Berthier-Colombo

La casa editrice Berthier-Colombo srls nasce a Torino nel 2021 e crea due marchi editoriali con due piattaforme di vendita online: Bulles & Dessins per la Francia e ColBer Edizioni per l’Italia. Nel catalogo italiano sono presenti 9 titoli e sono previste oltre 60 pubblicazioni entro il 2025. In Francia, Bulles & Dessins partirà quest’estate con una rivista mensile che proporrà a puntate i fumetti, 100% in lettura streaming (Flipbook), con un abbonamento di soli 12€ l’anno.

Inoltre, con il sistema POD del Gruppo Hachette, i lettori potranno ricevere velocemente i loro fumetti a casa. ColBer Edizioni e Bulles & Dessins sono molto innovative perché utilizzando il digitale e il POD, sposano la scelta ambientalista di ridurre l’impronta di carbonio del 70%. Sperando che altre case editrici seguiranno lo stesso cammino. Non da meno, questo business model permette loro di sostenere economicamente i propri autori con compensi maggiori della media editoriale e soprattutto dare a loro una crescita possibile con tirature illimitate. Meno mezzi, meno combustibile, meno agenti chimici permettono un ecosistema più equilibrato e duraturo. Al grido di: “Meno carbonio, più fumetti”.

I temi dei fumetti proposti dalla casa editrice spaziano dall’horror esoterico (Uno spirito per sette

bugiardi) alla commedia sportiva (I Tre Baskettieri), con ambientazioni molto famose, come Torino o il

Monte Bianco (la graphic novel Di ghiaccio e di roccia), o luoghi di fantasia, come frontiere spaziali

lontane anni luce (la serie Aldo & Lara).

Gli sceneggiatori e i disegnatori di questa casa editrice sono professionisti affermati (Giorgio Figus,

Manfredi Toraldo, Sergio Cabella, Pietro Zemelo…) ma anche enfant prodige appena usciti dalle

Scuole di Fumetto (Lidia Bolognini…). Senza distinzioni questi autori arrivano da tutta Italia, come

Genova (Jacopo Pasqualini), Roma (Virginia Salucci, Luca Colandrea…) e Torino, città natale della

casa editrice (Marco “Daeron” Ventura, Andrea Dotta, Andrea Tridico…).

Di ghiaccio e di roccia, la recensione del volume

Di ghiaccio e di roccia è un graphic novel crudo come l’aria della montagna che racconta.

Toni, un affascinante e ricco scalatore, ha tutto dalla vita: una bella moglie, due figli stupendi e un lavoro che ama. Fa la guida alpina sul Monte Bianco e questo lo costringe a stare per lunghi mesi lontano da casa. Tanto che verrà a scoprire del tradimento della moglie rifugiandosi nell’unico posto che sente come “casa”, la montagna. A quel punto sarà messo davanti alle sue responsabilità. Cosa deciderà? Abbraccerà i sui cari o resterà con la montagna, la sua amante di ghiaccio e di roccia?

Ancora una volta dopo I Tre Baskiettieri ColBer Edizioni sembra puntare su storie che abbiano le location come parte integrante e cuore pulsante del racconto. In questo caso si tratta delle suggestive visioni alpine, come ad esempio la Cima del Dente del Gigante, perfettamente trasposte in disegno e colori dall’enfant prodige Lidia Bolognini. Leggendo il fumetto è come se sentissimo i suoni delle Alpi, oltre a vederne i colori.

Il viaggio di Toni è come spesso capita metaforico oltre che fisico, e gli ostacoli che incontra sono tanto sulla montagna quanto nella propria mente e nel proprio cuore. Gli alpinisti sono per natura solitari, hanno bisogno di rimanere con i suoni della montagna che li faccia sentire in pace col mondo. Noi lettori irrompiamo nel mondo del protagonista quasi come ospiti indesiderati, per poi avvicinarci sempre più a lui. Al suo passato, ai suoi ricordi, ai suoi sentimenti. L’andare avanti ed indietro nel tempo nella narrazione aiuta a destabilizzare inizialmente il lettore per poi fargli ricostruire la storia e il ruolo simbolico dei vari personaggi – perfino un’aquila e il proprio nido – nella vita di Toni.

Anche il protagonista in questo percorso di auto-coscienza e consapevolezza si rende conto delle proprie colpe e della propria parte che ha contribuito al tradimento della moglie. Visto il tema trattato, ci saremmo aspettati una maggior delicatezza nonostante il punto di vista maschile da parte dei testi di Philippe Colombo, ma alla fine l’epilogo lascia spazio anche a quel tipo di riflessione.

Un finale duro che non fa sconti, come spesso la vita e l’amore, che colpisce come una lastra di ghiaccio.

Buono il brossurato che raccoglie questo volume unico con alcuni sketch e making of alla fine per raccontare la genesi del fumetto.