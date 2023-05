Tra le uscite J-POP Manga del 31 maggio 2023 si segnala il sesto volume di DanDaDan in edizione regular e deluxe con jacket variant, con allegato un gadget speciale tutto dedicato all’amatissima Momo Ayase!

Inizia anche la nuova saga dell’adattamento manga di Re:Zero con il primo volume della quarta stagione.

Dopo aver sconfitto l’Arcivescovo del Culto della Strega, Subaru ed Emilia dovranno ora affrontare altre nuove ed insidiose minacce.

Continuano Tokyo Revengers 27, BJ Alex 15 e Il Mistero Di Ron Kamonohashi 05.

Edizioni BD presenta il nuovo folle e sperimentale fumetto di Alessandro Ripane, Hai rubato anche tu questo disegno?, la storia vera di un disegno “rubato” e di come il suo autore, attraverso una serie di avventure surreali e rocambolesche, cerchi di riprenderselo e di vendicarne il furto fino a un imprevedibile epilogo.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 31 maggio 2023, ricordandovi anche gli ultimi annunci effettuati durante il Napoli Comicon 2023.

Le uscite J-POP Manga del 31 maggio 2023

DanDaDan 6

di Yukinobu Tatsu

6,50 €

La famiglia Kito ha buttato Momo, Okarun e Jiji in un mondo sotterraneo che si estende sotto la casa di quest’ultimo per offrirli al Grande Serpente. Qui, in passato, fu sacrificato un bambino che con il tempo è diventato il Malocchio e che ora si è impossessato del corpo di Jiji, attaccando i suoi due compagni. Prima di affrontarlo, Okarun riesce a riportare Momo in superficie, dove la ragazza escogita un ottimo piano per eliminare il Grande Serpente. Ce la faranno Momo e Okarun a placare la furia del criptide gigante e a salvare Jiji dal Malocchio?

DanDaDan 6 – Momo Ayase Fan Pack

di Yukinobu Tatsu

9,90 €

La famiglia Kito ha buttato Momo, Okarun e Jiji in un mondo sotterraneo che si estende sotto la casa di quest’ultimo per offrirli al Grande Serpente. Qui, in passato, fu sacrificato un bambino che con il tempo è diventato il Malocchio e che ora si è impossessato del corpo di Jiji, attaccando i suoi due compagni. Prima di affrontarlo, Okarun riesce a riportare Momo in superficie, dove la ragazza escogita un ottimo piano per eliminare il Grande Serpente. Ce la faranno Momo e Okarun a placare la furia del criptide gigante e a salvare Jiji dal Malocchio?

Il Momo Ayase Fan Pack contiene una variant cover, l’esclusiva Dress-up Doll di Momo Ayase e una speciale illustration card!

Re: zero. Starting life in another world. Il santuario e la strega dell’avidità – 1

di Tappei Nagatsuki, Yu Aikawa e Haruno Attori

6,50 €

La scena si sposta al Santuario, luogo consacrato a una strega… Subaru Natsuki, un liceale trasportato all’improvviso in un mondo parallelo, riesce a sconfiggere Accidia, Arcivescovo del Culto della Strega, e a ricongiungersi con Emilia. Finalmente i due giovani si riconciliano, lasciandosi alle spalle la loro dolorosa separazione, e decidono di raggiungere Ram e gli abitanti del villaggio che li attendono al Santuario. Tuttavia altri problemi li attendono in agguato, in quel luogo misterioso…

Il mistero di Ron Kamonohashi 5

di Akira Amano

6,50€

Ron e Toto invitano la dottoressa Mofu ad andare al mare con loro. La gita dovrebbe rappresentare un momento di svago, ma la dottoressa si imbatte nel corpo di una persona. È il cadavere di un surfer di cui si erano perse le tracce, che si suppone sia annegato entrando in mare ubriaco di notte, ma Ron conclude che si tratta di omicidio.

Tokyo Revengers 27

di Ken Wakui

6,50 €

Lo scontro tra le squadre celesti arriva alle battute finali. Mikey colpisce ripetutamente Takemichi con una violenza inaudita e nel suo sguardo si intravede un oscuro istinto omicida. Quale decisione prenderà il nostro eroe al termine di questo feroce combattimento intriso di angoscia e disperazione?

BJ Alex 15

di Mingwa

9,90€

Jiwon e Dong-gyun sono ormai una coppia, ma nell’aria ci sono ancora delle questioni in sospeso: BJ Alex continuerà con le sue dirette? E, soprattutto, è il caso di dire a qualcuno della loro relazione? Perché l’improvviso buonumore di Jiwon è stato notato e tutti si chiedono chi avrà conquistato il cuore del single più ambito dell’università…

Edizioni BD

Hai rubato anche tu questo disegno?

di Alessandro Ripane

16,00 €

Al lavoro sul suo nuovo libro a fumetti, Alessandro Ripane è finalmente pronto a raccontare una storia che ormai da tempo abita la sua mente e i suoi quaderni di schizzi, quella di due buffi ragazzini col volto dilaniato dalla musica sparata a tutto volume da un giradischi. Giunto in casa editrice per mostrare la bozza del fumetto, accade l’impensabile: gli editor della redazione riconoscono il disegno dei due ragazzini. Lo hanno già visto in rete e un po’ ovunque: su t-shirt, poster, copertine di dischi e tatuaggi. Non può essere suo. E invece lo è davvero, ma dalla prima volta che Alessandro lo ha condiviso in rete è stato preso e utilizzato senza il suo permesso innumerevoli volte. Cosa può fare per dimostrarlo e per tornarne in possesso? E soprattutto, ha davvero senso pensare che quel disegno dovrà per sempre restare suo e soltanto suo?

RISTAMPE

Re:zero – Staring life in another world Light Novel 1-6

Oshi no Ko – My Star 7

Alice in Borderland 2-8

your name collection box (vol.1-3)

orange Road 2 e 4

Tokyo Revengers Character Book 3

USCITE DIGITALI