Le Bizzarre Avventure di JoJo è un manga stratificato e molto longevo, capace nel corso del tempo di reggere sempre e comunque il confronto con il tempo e le nuove serie che lo hanno succeduto.

Con l’avvento di The JOJOLANDS Araki ha confermato ancora una volta il suo talento, riuscendo a portare alla ristampa la rivista in cui è serializzato al momento.

Tramite Comic Book, che ha raccolta una serie di Tweet riguardanti la serie, abbiamo la possibilità di spulciare nel pensiero dei fan, riuscendo così a racchiudere delle opinioni generali sulla nota serie in questione, che con l’arrivo dell’anime nel 2012 ha avuta una nuova linfa vitale.

Da come avete letto dal titolo l’account Twitter @jjba_cursed ha lanciato un post al riguardo di Jojo, chiedendo ai fan quali fossero le loro opinioni più controverse sulla serie, così da esplorare anche la parte “negativa” riguardante la mastodontica opera di Hirohiko Araki.

What JoJo fandom opinion gets you in this position? pic.twitter.com/nKA6bvsGRu — Cursed JoJo (@jjba_cursed) April 5, 2023

I fan di Jojo discutono delle loro opinioni più controverse sulla serie

“In realtà mi è piaciuto l’arco narrativo di Jail House Lock, anche se a volte sembrava un po’ prolisso e “diluito”. Dice uno dei commenti visionabili in calce:



I actually enjoyed the Jail House Lock arc even though it felt a bit drawn out at times pic.twitter.com/PBlH4CUqGo — Alpha || TBB S2 OST VOL 2 ❤️‍🩹❤️‍🩹❤️‍🩹 (@SchrodingerLab) April 5, 2023

Un altro dei commenti, forse uno dei più interessanti, parla della troppa longevità della terza serie: Stardust Crusaders. A detta di molti questa è forse una delle serie più inutilmente prolisse di tutto il franchise, visto che continua sulla stessa linea narrativa per molto tempo, non donando nulla a livello di trama.

Il cammino verso lo scontro tra Dio Brando e Jotaro Kujo è forse troppo lungo, ma dato l’inserimento ufficiale degli Stand forse Araki si è lasciato prendere la mano dalla sua creatività, e questo forse non è proprio un male.

Stardust Crusaders was too long pic.twitter.com/aXo5sEIsAk — Buckets (@BucketsOfManga) April 5, 2023

Poi si passa a “Giorno Giovanna è uno dei protagonisti meno interessanti della serie”. Questa è un’altra delle cose che accomuna tutti, vista anche la predominanza di altri personaggi nella quinta serie di Jojo, come Bucciarati. Il personaggio ruba letteralmente la scena al protagonista, oscurandolo spesso e volentieri.

Giorno is the least interesting jojo — CakeMarvelous (@CakeMarvelous) April 5, 2023

Voi cosa ne pensate di questi commenti? Diteci la vostra opinione più controversa su “Le Bizzarre Avventure di Jojo”.

Fonte Comic Book – Twitter