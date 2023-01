Più di 20 Webcomic diventeranno “K-Dramas” nel 2023

I Webcomic stanno avendo un successo incredibile nel corso di questi ultimi anni, e più precisamente le produzioni Sud Coreane si impongono in questo mercato di continua crescita. Il manhwa anche in Italia ha avuto e ha al momento una sua nicchia, anche se al momento rimangono ancora tali in terra nostrana.

Detto questo nel mondo stanno ottenendo un successo e una considerazione non indifferente, e proprio per questo sono stati annunciati più di 20 live action tutti in uscita quest’anno. Opere come True Beauty hanno messo sotto i riflettori siti come Webtoon e Tapas, insieme ai prodotti sud coreani come film e serie TV ad esempio.

Infatti capolavori come “Parasite” o anche “Old Boy” al tempo, insieme a Squid Game, Hellbound e altre serie di Netflix, hanno aperto la strada al pubblico italiano per quanto riguarda questo aspetto, e anche se in piccola parte hanno comunque avvicinato più pubblico ai Webcomic oppure ai manhwa o “K-Dramas” in generale.

Più di 20 Webcomic saranno trasposti in “K-Dramas” nel 2023, ampliando maggiormente il volto di questa inarrestabile novità

In calce tutte le trasposizioni live-action in arrivo nel 2023:

Is It a Coincidence

National Death Penalty Vote

The Girl Downstairs

The Heavenly Idol

Afterschool War Activities

Deal

Sweet and Sour Chicken

A Good Day to be a Dog

Murder DIEary

Black Knight

Nurse Sheena’s Asylum Diary

Money Game

Sacred Divorce

Vigilante

Moving

Joseon Lawyer

Mask Girl

The Witch

See You in My 19th Life

History of Losers

My Borrowed Body

Blood Hounds

Jeong Nyeon

Hive

Aquaman

Vampire Chef

Una lista lunga ma al momento ancora sconosciuta, anche se i lettori dei Webcomic sicuramente riconosceranno questi titoli. Come accennato arriveranno tutti nel 2023, e forse la maggior parte di questi “K-Dramas” saranno caricati anche su Netflix, al momento la meta anche italiana di questo genere di prodotti. Voi li amate?

Come accennato queste trasposizioni in live action arrivano per via del grande successo dei Webcomic e dei film, serie e Drama sud coreani appunto, al momento un prodotto ricercato e amato anche dal pubblico esterno dal Paese di origine. Riportiamo tutto tramite Comic Book.

Fonte Comic Book