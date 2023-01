One Piece: chi è il nuovo alleato di Rufy?

One Piece si sta addentrando sempre più in profondo nel suo arco narrativo finale e tutti gli occhi sono puntati su Rufy e tutta la sua ciurma.

In questo momento, l’equipaggio protagonista si trova ad affrontare nuovamente una minaccia e questa volta si tratta del Cipher Pol. Ma da questa situazione confusa pare proprio che Rufy abbia trovato un nuovo alleato.

L’ultima volta che Rufy ha combattuto insieme ad altri pirati è successo sull’isola di Wano per fronteggiare Kaido. Gli alleati erano niente meno che Trafalgar Law ed Eustass Kid.

Una volta arrivato su Egg Head, Rufy ha trovato, a quanto pare, un nuovo alleato. Questo non è altro che Vegapunk ed è piuttosto sorprendente.

Infatti lo scienziato ha lavorato da sempre per il Governo e ha realizzato tutti i piani di quest’ultimo come i pacifista e la duplicazione dei Frutti del Diavolo.

Ma nel momento del loro primo incontro i loro obiettivi sono gli stessi, ed è per questo che Rufy ha accettato di dare una mano allo scienziato per fuggire da Egg Head.

Vegapunk infatti si trova in una situazione difficile. Dopo l’incontro con i Cappelli di Paglia nel suo laboratorio, molti misteri sono venuti alla luce. Tra questi, il dottor Vegapunk ha svelato la verità sui frutti del diavolo, ma tutta questa la sua conoscenza ha un grosso rischio.

Il governo mondiale ha deciso di eliminare lo scienziato, ed è per questo che Lucci, insieme a tutti i componenti del CP0, è giunto sull’isola di Egghead.

Naturalmente, Vegapunk sapeva che questa era una battaglia che non poteva vincere, quindi è riuscito a trovare una soluzione. La ciurma di Cappello di Paglia è l’unica capace di resistere a Lucci e all’orda di Seraphim che ha messo sotto il suo controllo. C’è da dire che Vegapunk ora ha come alleato uno dei quattro Imperatori del mare. Rufy lo vuole aiutare solo per simpatia, ma non ha interesse alcuno nei suoi piani.

Altri dell’equipaggio di Rufy, come Robin e Franky, sono desiderosi di ulteriori informazioni che solo Vegapunk possiede. Quest’ultimo vuole invece sopravvivere. Di conseguenza era necessaria un’alleanza. Adesso resta da scoprire come si evolverà questa situazione in One Piece, con il CP0 alle calcagna.

