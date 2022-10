Gotham Knights – Recensione

Gotham Knights si va ad inserire in una fascia temporale nella serie del Cavaliere Oscuro, dove lui non è più presente. Questo sorprenderà molto alcuni fan. Ma sicuramente la meccanica intrigante del gioco unita ad un comparto tecnico eccellente lo farà apprezzare dalla stragrande maggioranza dei giocatori.

Sviluppo: Warner Bros. Games Montréal Pubblicazione: Warner Bros. Games Lingua: Italiano Genere: Action RPG in terza persona Piattaforme: PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC Uscita: 21 ottobre 2022

Gotham Knights è un action RPG open world sviluppato da Warner Bros. Games Montréal e distribuito da Warner Bros. Games. Disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC dal 12 ottobre. Il gioco è completamente in italiano.

La trama di Gotham Knights

In cosa consiste dunque questo gioco. Ci vedremo a vestire i panni dei personaggi della Bat-famiglia. Quindi potremo impersonare Batgirl, Nightwing, Cappuccio Rosso e Robin. Questa nuova generazione di supereroi DC dovrà dimostrarsi degna erede di Batman, a seguito della sua morte. Il loro compito sarà quindi ergersi a nuovi protettori di Gotham City.

Avremo come nostra base d’azione operativa dove organizzarci per le varie il campanile. Scopriremo i misteri che si nascondono nell’oscura città che non dorme mai. Seguendo anche degli indizi lasciateci dal Cavaliere oscuro. In modo da collegare diversi capitoli della saga. Andremo quindi ad affrontare famigerati criminali, come Pinguino, Mister Freeze, Harley Quinn, Clayface e anche la misteriosa Corte dei Gufi.

Il tutto in una Gotham City dagli angoli bui e pullulanti di vita. Esploreremo in modalità open world le pericolose strade dei cinque quartieri cittadini. A seconda del personaggio che decidiamo di impersonare avremo una serie di abilità uniche che andremo a sviluppare. Delle mosse di combattimento speciali ed avremo anche a disposizione la Batmoto.

Comparto tecnico di Gotham Knights

Come abbiamo appena accennato, ogni eroe ha delle abilità, un equipaggiamento, delle armi ed una tenuta uniche. Il tutto sarà ovviamente personalizzabile, essendo questo titolo un gioco di ruolo a tutti gli effetti. Avremo anche modo di sviluppare ogni aspetto dei nostri personaggi nel modo più libero possibile.

Ad esempio Batgirl combatte con un tonfa da mischia, Nightwing ha i suoi bastoni da Escrima, Cappuccio Rosso ha sviluppato la potenza e Robin ha un bastone pieghevole. Sviluppando ciascuno di essi dovremo puntare a diventare una valida versione sostitutiva del Cavaliere Oscuro.

Lo scopo sarà dunque quello di esplorare Gotham City, combattendo il crimine, e raccogliere indizi per svolgere le varie missioni. Accumulare esperienza per migliorare il nostro personaggio sbloccando nuove abilità. Avremo così modo di poterlo dotare di un equipaggiamento sempre migliore. Sia per quanto riguarda la sua tenuta che per le armi.

Modalità di gioco

Un aspetto molto interessante di Gotham Knights è che potremo giocare sia in single player che in squadra. Cioè in modalità cooperativa online in due giocatori. Ogni personaggio potrà sbloccare delle mosse e abilità che potranno poi essere usate nella modalità cooperativa. In questo modo potremo essere di grande supporto al nostro compagno.

La modalità cooperativa a due giocatori è inoltre attivabile sempre, così da poterci unire ad un nostro amico nel mezzo della sua partita. L’unico inconveniente è che l’esperienza, i bottini e i progressi della storia non si possono trasferire dalle partite cooperative a quelle in single player.

Grafica & Sonoro di Gotham Knights

Dal punto di vista grafico Gotham Knights raggiunge i più alti livelli visivi mai visti. Dunque più che degno della nuova generazione di console. Ogni parte della città di Gotham è curato nei minimi dettagli. Anche il sistema di luci dinamiche e la caratterizzazione dei personaggi è a dir poco eccezionale. Tutti gli scenari sono densi di vita e di oggetti. Il tutto con un level design eccezionale.

Le animazioni, gli effetti come il fuoco, l’acqua e le esplosioni sono realizzate in maniera altamente realistica. Il numero di texture e l’alta risoluzione della nuova generazione di console rende il tutto veramente immersivo e convincente. Anche l’aspetto sonoro, perfettamente combaciante a quello visivo rendono gli ambienti e le vicende davvero realistici e coinvolgenti.

Conclusione

Gotham Knights sfrutta a pieno tutte le potenzialità del franchise. La solidità dell’impianto tecnico, abbinato ad una grafica eccezionale e un sonoro degno di nota, rendono questo titolo un must imperdibile. La new gen lavora alla grande sotto ogni aspetto e qui trova uno dei modi in cui manifestare la massima potenza. Un titolo imperdibile per coloro che seguono le vicende dell’uomo pipistrello e dei suoi seguaci.