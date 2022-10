One Piece: Jamie Lee Curtis “parla” nuovamente del live-action

One Piece tra l’inizio della saga finale e la fine di Wano, ha tenuto incollati per molto tempo gli spettatori e per questo il pubblico ha scostato un minimo lo sguardo dal live-action Netflix, anche se la nota attrice Jamie Lee Curtis ha recentemente riacceso il tutto.

Se ben ricordate nel corso degli ultimi mesi sono state condivise alcune notizie a tal proposito, che vedevano l’attrice chiedere a gran voce insieme ai fan, un ruolo all’interno del live action, più precisamente nei panni di Kureha, un personaggio che lei adora follemente.

Nel corso della giornata di oggi, tramite una nuova intervista della Curtis pescata da Comic Book a proposito del suo nuovo film dedicato al franchise di Halloween ha riacceso il tutto, come attesta il video allegato in calce e pubblicato dal noto giornale Caja de Películas.

Da come potete vedere il tutto parte quando l’intervistatore regala all’attrice un peluche di Tony Tony Chopper; successivamente al gesto la Curtis ricorda che sua figlia Ruby vuole che l’attrice interpreti Kureha nella serie live-action di Netflix.

Non mettiamo in dubbio né il talento dell’attrice né la sua somiglianza al personaggio e per questo, sia lei che i fan la chiedono a gran voce nel cast, sperando in una risposta effettiva di Netflix, che al momento non ha rilasciato neanche un breve trailer per quanto riguarda il live-action in questione.

Voi cosa ne pensate? Anche voi vorreste questa carismatica e talentuosa attrice nel cast? Di certo non gli manca la passione e quasi sicuramente Netflix dovrà tenere aperta questa porta per il bene dello show che ha già “sulla testa” una nomea non positiva da parte del pubblico.

Dove siamo con il manga?

One Piece 1063 ha messo in scena alcune rivelazioni davvero importanti e ha chiuso il tutto con un colpo di scena davvero sensazionale. Da come avete letto dopo Wano, Luffy, Kid e Law hanno preso delle strade diverse, promettendosi che se si sarebbero incontrati ancora si sarebbero dati battaglia.

Successivamente le vicende dei Mugiwara Oda ha deciso poi di spostare la narrazione verso la ciurma di Law, mostrando alcune cose molto interessanti e avvincenti.

Fonte Comic Book – Youtube Caja de Películas