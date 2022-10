Jojo: Stone Ocean ha finalmente mostrato la sua nuova tranche di episodi, successivamente a una lunga attesa posta al pubblico di appassionati. A quanto pare però, la terza parte non avrà la stessa attesa della seconda e stando a Netflix arriverà a momenti.

Durante l’evento in livestreaming TUDUM sono state rivelate tantissime novità al riguardo degli anime di prossima uscita e il pubblico è rimasto deluso e anche perplesso per via della mancanza di notizie riguardante la terza parte di Jojo: Stone Ocean.

L’evento non ha lasciato nessun dettaglio al riguardo anche se alla fine della fiera è stata la stessa Netflix a confermare sul suo profilo Twitter la vera uscita degli episodi. Nonostante la mancanza d’informazioni al TUDUM la piattaforma streaming ha sorpreso tutti i fan con un annuncio speciale.

Come accennato antecedentemente Netflix ha pubblicato una finestra d’uscita per la terza e ultima tranche di episodi, aggiungendo al post la scritta “I prossimi episodi usciranno presto”. In calce potete dare un occhiata al post discusso in sede:

Well this wasn't here before, good job Netflix :)https://t.co/wpDTp887es

I checked the media center to see if they changed anything but it still shows the release date for batch 1. But hopefully this is a start to Netflix treating the series better for the final batch. pic.twitter.com/hgnpIWfJd0

— STICKER ⋆ ⁽ᴶᴶᴮᴬ₋ᴺᴱᵂˢ⁾ (@StickerTricker) September 29, 2022