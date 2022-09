La extended edition è disponibile anche in 4K ma non in DVD.

Federico Vascotto 2022-09-21T13:02:40+02:00 Titolo originale: Jurassic World: Dominion Diretto da: Colin Trevorrow Video: 2,00:1 Anamorfico 1080P Audio: 7.1 DTS HR: Italiano DTS X: Inglese Sottotitoli: Italiano Inglese NU Formato: Amaray Distribuzione: Univeral Pictures Home Entertainment Contenuti Speciali: Extended Edition, Corto ‘Battaglia a Big Rock’, Una nuova specie di VFX, Dinosauri tra noi: Dentro Jurassic World – Il Dominio

Non diremo che è addirittura un altro film però fa il proprio dovere la versione estesa di Jurassic World Il Dominio, ora in home video grazie a Universal Pictures Home Entertainment Italy. Con i suoi 14 minuti inediti – tra cui un incipit e un epilogo molto diversi rispetto a quelli visti al cinema – la extended edition porta la durata complessiva del film a 2 ore e 40 minuti.

Jurassic World Il Dominio: alla scoperta dei 14 minuti inediti in home video

Iniziamo dal principio. L’inizio della extended edition di Jurassic World Il Dominio (qui la nostra recensione del film) è simile a quello condiviso da Universal Pictures prima dell’uscita del film, che trovate qui sopra. Partiamo con una sequenza ambientata milioni di anni fa nella Preistoria, durante la quale i dinosauri popolavano la Terra. Poi saltiamo all’oggi, mostrando come ancora una volta siano i dinosauri a popolare il Pianeta ma questa volta accanto agli umani, che devono trovare un modo di convivere e capire a chi spetti il dominio del titolo. Si tratta di un inizio molto più jurassico che coinvolge nel presente anche una sequenza in un drive-in molto d’effetto e quasi spielberghiana. Questo dà un attacco e un respiro diverso al film.

Nel mezzo ci sono varie sequenze allungate. Ad esempio Owen (Chris Pratt) è costretto a cedere il Parasaurolophus ai contrabbandieri, mostrando di fare una cosa che non avrebbe mai fatto prima, ma ora vuole proteggere il nascondiglio creato insieme a Claire (Bryce Dallas Howard) per Maisie Lockwood (Isabella Sermon). Seguono alcune scene d’azione allungate, come quelle a Malta, oppure alcune tra dinosauri, come lo scontro tra il listrosauro e l’oviraptor o anche quello tra Blue e alcuni contrabbandieri. C’è anche un flashback che coinvolge il T-Rex.

C’è poi una scena di cui si è tanto parlato: il ri-incontro tra Alan Grant (Sam Neill) e Ellie Sattler (Laura Dern) nella tenda di lui allo scavo. In una sequenza leggermente più lunga, Alan si affretta a nascondere la foto che tiene appesa con loro due, appena vede entrare la donna, per non farle capire che non l’ha mai dimenticata. Il loro rapporto mai sopito viene comunque fatto intendere allo spettatore da altri momenti del film anche nella versione cinematografica.

Il finale è l’altro aspetto maggiormente cambiato del film, che mostra un servizio del telegiornale che riprende l’incipit e annuncia una convivenza trovata tra le due specie, i dinosauri e gli umani. Una virata decisamente diversa dall’inconcludente finale della versione cinematografica, che non prendeva posizione.

Ecco i contenuti speciali di questa extended edition (presente in tutte le edizioni home video tranne che nel DVD), che a livello audio/video fa la sua notevole figura anche in blu-ray. Il corto (che potete trovare anche qui sotto) realizzato e condiviso dallo stesso Colin Trevorrow nella lunga attesa per il terzo ed ultimo capitolo della saga di Jurassic World. Si intitola Battaglia a Big Rock, dura una decina di minuti, fa da raccordo fra secondo e terzo film e la famiglia protagonista viene citata in una scena inedita.

Gli altri contenuti extra: Una nuova specie di VFX sulla realizzazione degli effetti visivi e speciali dei dinosauri, Dinosauri tra noi: Dentro Jurassic World – Il Dominio, lungo making of sul dietro le quinte della pellicola, in cinque parti. Insieme per la prima volta sulla reunion tra vecchio e nuovo cast. Il mercato dei dinosauri sulle scene a Malta con il mercato nero di dinosauri. Caos a Malta sulla sequenza che coinvolge Owen in moto e Claire sui tetti. Vero da fare paura sugli animatronics. L’ultima notte sull’ultimo stancante giorno di riprese.