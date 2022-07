Questo mese One Piece è in pausa anche se il suo ritorno è quasi alle porte. Nonostante tutto tra notizie varie gli appassionati sono comunque rimasti vicini all’epopea piratesca.

Eiichiro Oda ha preso una pausa non solo per ristabilire il suo equilibrio mentale, ma anche per organizzarsi al meglio riguardo l’arco narrativo finale del suo famigerato manga.

II Mugiwara alla fine della saga di Wano hanno avuto un nuovo membro nell’equipaggio, Yamato, la fortissima guerriera che ha spiccato nella epica guerra.

Ora uno storyboard scartato dalla versione ufficiale sta dando alcune informazioni sulla figlia di Kaido e la sua identità di genere.

Per chi non ne fosse a conoscenza Yamato è stata presentata come la figlia dell’Imperatore Kaido, nell’arco appena concluso del manga.

Inizialmente quando il personaggio è stato presentato è stata definito un maschio, e la stessa Yamato ha chiarito di considerarsi il secondo avvento di Kozuki Oden.

Tuttavia gli appassionati di One Piece hanno continuato a riferirsi al personaggio come una donna, evitando quanto detto dal personaggio stesso.

Ovviamente il tutto ha acceso delle discussioni nella community e di conseguenza anche One Piece: Road to Laugh Tale si sta ora inserendo nella discussione.

In questa settimana però abbiamo avuto alcuni aggiornamenti al riguardo, tramite una bozza scartata dallo stesso Oda condivisa poi sui social.

La scena eliminata mostrava infatti Yamato mentre parlava con Momonosuke della sua identità di genere.

Nella bozza condivisa Yamato dice di essere apertamente una ragazza. Ma Oda a infine deciso di non inserirla.

Da come potete vedere in calce il personaggio aveva anche dei tratti più femminili, quindi capirete il forte cambiamento in fase finale:

Road to Laugh Tale: A scrapped scene talking to Momo is mentioned to show that Yamato was originally going to be against being identified as male, instead firmly stating to be female, but this scene was later scrapped and changed pic.twitter.com/WxO4d3ueKi — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) July 10, 2022

There is also a scrapped idea of Yamato not wanting to be seen by others to be female, using a hat to hide. The booket also mentions how compared to the manly Yamato of the present, Yamato's earlier sketches appear more feminine pic.twitter.com/bmXpYbwD7G — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) July 10, 2022

Da come possiamo dedurre questo personaggio è uno dei più complessi introdotti nell’arco del Wano Country, e ovviamente avremo sicuramente un ottimo sviluppo in futuro.

La pausa di Oda dovrebbe finire verso la fine di Luglio, per un’estate ancora tutta da scoprire.

Yamato è determinata più che mai a continuare il suo viaggio con Luffy e ovviamente che si sappia o meno il suo orientamento sessuale poco conta.

Cosa ne pensate di quest’ultima spiegazione di One Piece? Pensate che Yamato debba unirsi definitivamente ai Mugiwara?