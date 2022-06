Pokémon Esplorazioni: arrivano importanti novità per Paul!

Pokémon Esplorazioni: arrivano importanti novità per Paul!

L’anime Pokémon Esplorazioni ha svelato e mostrato uno dei più grandi rivali del protagonista fare un incredibile ritorno nella trasposizione animata, dopo un considerevole lasso di tempo.

L’ultima puntata trasmessa in Giappone ha quindi svelato una promozione importante inerente a Paul, che ha ottenuto dall’ultima volta che è sceso in campo. Intanto che il talentuoso Ash cercava scalare i ranghi della World Coronation Series, abbiamo avuto modo di vedere l’allenatore scontrarsi con diversi avversari.

Ora che l’anime sta mettendo in mostra la parte finale del Torneo attualmente in corso, finalmente riveliamo una delle sfide più grandi di Ash, che dovrebbero prepararlo ad una potenziale vittoria.

Dopo aver spoilerato la sua futura presenza nell’anime durante la sigla di apertura che è stata anticipatamente condivisa, il nuovo episodio di Pokémon Esplorazioni è stato trasmesso di recente in Giappone e ha riportato Paul all’interno del franchise, nella timeline ufficiale.

Intanto che il protagonista si recava dal professor Oak per definire le ultime cose prima di partecipare al Torneo dei Maestri, si è imbattuto nel personaggio di Paul, che cercava ausilio da Oak.

La rivelazione riguardo Paul è eccitante: nonostante non abbia partecipato alla World Coronation Series, l’allenatore avrà comunque un futuro brillante, dato che diventerà un capopalestra.

La puntata 114 della serie anime vede Ash riunirsi con Paul successivamente agli eventi di visti nella serie Diamante e Perla, quindi è trascorso davvero tanto tempo.

Paul conferma di non aver partecipato al World Coronation Series, nonostante le sue capacità. All’allenatore non interessa la gloria, né tantomeno i festeggiamenti annessi.

I due per celebrare l’incontro decidono di sfruttare l’occasione per mettere in scena una nuova battaglia: Paul sfida Ash, ma senza la sua squadra “classica”. Paul ha deciso di utilizzare un team che probabilmente Ketchum affronterà nel resto del torneo: parliamo di Metagross, Garchomp e Gyarados.

Quando il Torneo dei Maestri è stato annunciato, una delle cose più velate in assoluto è stata la scelta dei campioni che si sarebbero scontrati nel torneo.

Con la trasmissione dell’anime in Giappone che darà presto il via al Torneo dei Maestri, l’account ufficiale di Twitter di Pokémon Esplorazioni ha introdotto alcune novità riguardo al Torneo dei Maestri, mostrando la battaglia di Ash con Steven, quella di Leon con Alain e eccezionali scontri, in calce la clip!