Monster Rancher: ecco il trailer del videogioco per dispositivi Mobile

LINE Corporation ha pubblicato il filmato di apertura di LINE: Monster Rancher, l’ultimo nato della serie Monster Rancher di Koei Tecmo.

La sinossi e la premessa ufficiale del gioco è la seguente:

LINEA: Monster Rancher uscirà per iOS e Android nel 2022 in Giappone. Ulteriori informazioni sul gioco sono disponibili qui.

Ma una nuova età dell’oro delle battaglie di mostri è all’orizzonte, poiché i ricercatori hanno scoperto un nuovo metodo per generare mostri attraverso la “connessione umana”!

Si arrivò a un’epoca in cui umani e mostri coesistevano, in cui le “battaglie di mostri” erano di gran moda e l’allevamento di mostri era la professione più popolare.

Molto tempo fa, le ricerche degli scienziati hanno portato alla creazione di una tecnologia per generare mostri tramite dischi di pietra magici.

Monster Rancher è un anime basato sull’omonima serie di videogiochi. Venne prodotto dalla Tokyo Movie Shinsha nel 1999 e messo in onda dalla Tokyo Broadcasting System tra il 1999 e il 2000.

La serie consta in totale di settantatré episodi, nonostante inizialmente ne fossero previsti solo quarantotto. In Italia è stata trasmessa a partire dal 12 febbraio 2001 su Rai Due, con un totale di 71 dei 73 episodi trasmessi.

Un ragazzino di nome Genki Sakura vince, a un torneo di King of Monster Tournament, il famoso videogioco non ancora immesso sul mercato.

All’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze estive Genki ha delle visioni del mondo di Monster Rancher come se fosse reale e, finita la scuola, il ragazzino passa a recuperare dalla cassetta della posta il videogioco Monster Rancher desideroso di provarlo.

Proprio nello stesso momento, nel mondo di Monster Rancher, una ragazza di nome Holly, in compagnia del mostro occhiuto Suezo, scappa da un gruppo di mostruosi dinosauri, i Black Dino, per appropriarsi della pietra del mistero che essi hanno recuperato. Suezo, per tentare di rallentarli, getta degli sputi ,uno dei quali oltrepassa lo schermo colpendo Genki, che ne rimane sbigottito.