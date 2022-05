Frank Miller: l’autore lancia una nuova serie Fantasy con Emma Kubert

In un’intervista esclusiva con Comicsbeat, Miller ed Emma Kubert hanno parlato di Pandora, una serie fantasy Young Adult di cui Kubert sarà l’autore.

L’artista si unisce agli scrittori Anthony Maranville e Chris Silvestri per raccontare la storia di Annabeth, una ragazza “che non è soddisfatta della sua vita e cerca di più”.

Il desiderio di Annabeth di avere di più la spinge a intraprendere un viaggio per trovare quel qualcosa che le manca, ma a cui seguirà il caos.

I due hanno taciuto altri dettagli su Pandora, ma sono state condivise le immagini della serie e la notizia che la serie sarà composta da tre numeri di 48 pagine in formato prestige.

È interessante notare che Miller ha tirato in ballo anche fiabe più antiche, come quelle rese famose dai fratelli Grimm, notando che molte di esse non avevano paura di rifuggire da temi più cupi e orribili.

Nonostante questo, Miller assicura che Pandora è sicuramente destinato ai lettori più giovani. Ha già avuto qualche esperienza nel genere YA con Cursed, un romanzo illustrato creato insieme a Tom Wheeler.

Sebbene l’opera di Frank Miller su Re Arhtur, Cursed riceverà un adattamento su Netflix, Pandora dimostra che i fan possono aspettarsi l’inaspettato dai futuri progetti di Frank Miller con la sua nuova avventura.

Pur essendo un apprezzato veterano dei fumetti, non c’è dubbio che il nome di Miller sia associato a materiale prevalentemente per adulti. Basti pensare a 300 o Sin City, insieme ai volti immortali che diede a Devil e Batman.

Da come accennato in precedenza, i temi dell’autore sono spesso per un pubblico maturo, soprattutto perché trattano di temi delicati come la violenza e situazioni sessuali esplicite e fortemente complesse e sfaccettate.

Mentre Frank Miller Presents offre ai fan le opere e le storie più classiche, come quelle pubblicate nell’incredibile carriera artistica di Miller, storie come Pandora dimostrano che il creatore si sta espandendo e sta cercando di raggiungere anche nuovi lettori.

È un approccio intelligente, dato che i generi fantasy sono molto popolari tra le nuove generazioni. La collaborazione di Frank Miller ed Emma Kubert su Pandora potrebbe essere un passo necessario per il successo della nuova casa editrice.