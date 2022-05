Frank Cho ha postato su Facebook una serie di pezzi che i collezionisti gli hanno commissionato per ritirare dalla mostra. Eccone alcuni, con il commento di Frank Cho.

Eternity, commissione del Lake Como Comic Art Festival.

Devo ammettere che questa è una delle commissioni d’arte più strane che mi siano state richieste. Non capita tutti i giorni di disegnare un’incarnazione fisica del tempo e uno degli esseri cosmici più potenti dell’Universo Marvel. Ciononostante, è stata una sfida divertente da disegnare. Spero che il ragazzo che me l’ha commissionato si diverta.

Strangers in Paradise, commissione artistica.



Un’altra commissione artistica fuori dai sentieri battuti per il Lake Como Comic Art Festival. Katchoo e Francine della divertentissima serie di fumetti Strangers in Paradise di Terry Moore. Non si può sbagliare con un triangolo amoroso lesbico e una soap opera criminale.

Per una volta è stato divertente disegnare personaggi femminili di supereroi che non fossero in spandex. Potrei fare altre storie di Stranger in futuro.