Black Clover: i sentimenti di Asta dopo l’incontro con sua madre

Black Clover nelle pagine del suo ultimo capitolo ha rivelato i sentimenti di Asta dopo aver finalmente incontrato sua madre.

Prima dell’inizio dell’incursione nel Regno di Spade abbiamo assistito al tragico passato di Liebe. In seguito il diavolo si è alleato con Asta, anche se in realtà un tempo viveva con la madre di Asta e la considerava anche sua madre.

Attraverso questo flashback i fan hanno visto il suo tragico destino svolgersi. La lotta contro Lucifero ha riportato in primo piano tutti questi brutti ricordi. Asta stesso ha poi vissuto tutti questi momenti mentre si legava di più a Liebe con la loro avanzata nella Devil Union.

Liebe e Lucifero durante la battaglia capiscono che Asta era il figlio di Licita. Sembrava che Asta stesso non si fosse ancora reso conto che la donna che aveva visto nei ricordi di Liebe fosse in realtà sua madre.

Tuttavia nell’ultimo capitolo, dopo la fine della battaglia, scopriamo che Asta si è davvero reso conto che sua madre fosse morta anni prima.

Il capitolo 331 di Black Clover vede Asta e Liebe seduti sulla scia di tutto ciò che è successo. È qui che Asta ringrazia Liebe per l’opportunità di vedere davvero sua madre.

Rivela che non era mai stato davvero arrabbiato per il fatto che lei lo avesse abbandonato da bambino. Infatti gli basta sapere che lo aveva davvero amato per renderlo felice.

Come i fan hanno visto nei capitoli precedenti, Licita ha dovuto abbandonare Asta solo da bambina perché la sua abilità aveva prosciugato con la forza il mana e la forza vitale da tutti i materiali organici intorno a lei e quindi non aveva scelta.

Liebe a sua volta ringrazia Asta per l’opportunità di vendicare la sua morte da Lucifero, e quindi i due fratelli stanno ora andando avanti aiutando Asta a realizzare il suo sogno di diventare un giorno il Re Mago.

Ora si tratta solo di vedere se questi due fratelli ci riusciranno poiché la parte più brutta di entrambi i loro passati è ufficialmente superata dopo la sconfitta di Lucifero. Tuttavia, c’è molta più oscurità che si dirige verso di loro.