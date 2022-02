Detective Conan Wild Police Story: ecco la data del debutto dello spin-off

Il sito web ufficiale dell’anime televisivo Detective Conan: Police Academy Arc Wild Police Story, ha rivelato giovedì che il secondo episodio dell’anime “Case. Wataru Date” andrà in onda su Yomiuri TV e NTV il 12 marzo alle 18:00 JST.

L’anime è stato presentato in anteprima su Yomiuri TV e NTV il 4 dicembre con l’episodio “Case. Matsuda Jinpei”.

Il cast comprende:

Toru Furuya nel ruolo di Rei Furuya

Nobutoshi Canna come Jinpei Matsuda

Hiroki Touchi nel ruolo di Wataru Date

Shinichiro Miki nel ruolo di Kenji Hagiwara

Hikaru Midorikawa nel ruolo di Hiromitsu Morofushi

Furuya, Canna, Miki e Midorikawa stanno riprendendo i loro ruoli dalle storie precedenti nell’anime Detective Conan.

Il defunto doppiatore Keiji Fujiwara aveva precedentemente doppiato Wataru Date.

Il primo arco narrativo del manga spin-off, l’arco narrativo di Matsuda (Jinpei Matsuda è un personaggio dell’Accademia di polizia), ha debuttato nell’ottobre 2019.

L’arco narrativo aveva tre capitoli. Il secondo arco narrativo, incentrato su Wataru Date, ha debuttato a febbraio 2020. Lo spinoff è terminato a novembre 2020.

Shogakukan ha pubblicato il secondo e ultimo volume del libro compilato del manga nel dicembre 2020.

Arai ha lanciato il manga Meitantei Conan: Zero no Tea Time in corso su Weekly Shonen Sunday nel maggio 2018. Il manga ha iniziato a serializzare i capitoli solo quando il manga principale di Detective Conan ha preso una pausa (Aoyama ha spesso interrotto il manga per la ricerca da luglio 2018).

Altri due manga spin-off stanno ispirando adattamenti anime: Detective Conan: Hannin no Hanzawa-san e Detective Conan: Zero’s Tea Time. Detective Conan: Zero’s Tea Time sarà presentato in anteprima ad aprile.