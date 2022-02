Le uscite manga Flashbook Edizioni di Febbraio 2022 sono state confermate dall’editore attraverso la pagina Facebook ufficiale.

Si tratta dell’annunciato Sayonara Game e i nuovi volumi di Coyote e Death Hall.

Nell’elencare le uscite, la casa editrice precisa che

Segnaliamo che le date di uscita indicate sono riferite all’invio dei volumi alla DISTRIBUZIONE, non corrispondono alla data precisa di uscita presso i punti vendita, la quale può avvenire alcuni giorni dopo, in base alle tempistiche di distribuzione. Grazie

Sayonara Game

6,90 €

Ikuo Arimura, ex capitano della sua squadra di baseball ai tempi del liceo, è alla ricerca di un tutore privato per la sorella Nana e casualmente gli viene presentata una vecchia conoscenza: Yosuke Ito. Arimura ricorda poco dell’ex compagno di club, ma per Ito è diverso dal momento che provava e tuttora prova dei forti sentimenti per lui. Arimura resterà molto sorpreso nello scoprirli, ma il rapporto tra i due vedrà come primo ostacolo proprio quello della giovane Nana che si è presa una bella cotta per l’affascinante e gentile professore. Questo volume unico di Yu Minaduki ha un sequel in “Change World”.

Coyote 04

6,90 €

Tra Marlene, giovane pianista, e Lili, misterioso ragazzo schivo che si diletta ad ascoltare la suamusica in un locale notturno, c’è una forte attrazione. Un rapporto, il loro, che fatica a decollare a causa del segreto di Lili. Nelle sue vene scorre sangue di lupo, ma i licantropi non esistono per la società. Come se non bastasse, sottotraccia, è in corso una lotta continua tra uomini elicantropi a causa di un sanguinoso evento del passato. Solo rivelando la vera natura di Lili, tra i due comincerà una storia fatta di passione, amore ma anche segreti e contrasti.

Death Hall 19

5,90€

Tutti prima o poi giungono al municipio della morte, luogo che si trova al confine tra questo e l’altro mondo. Qui arrivano tutti i defunti, i quali, seguendo un apposito iter burocratico, vengono giudicati in base alla loro esistenza e inviati in paradiso, all’inferno o… Si accoglie un ospite dietro l’altro, viaggiando sulla scia dell’inganno.