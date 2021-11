Tra le uscite Planet Manga del 2 Dicembre 2021 troviamo I Nuovi Viaggi di Emanon e il primo volume (di tre) di The Wolf Won’t Sleep.

Seguono tutte le uscite Planet Manga del 2 Dicembre 2021; qui gli annunci precedenti e qui le uscite di Gennaio 2022.

Le uscite Planet Manga del 2 Dicembre 2021

Assassin’s Creed – Blade of Shao Jun 2

di Minoji Kurata, Ubisoft

7,50 €

Continua il manga ispirato ad Assassin’s Creed Chronicles: China! Per vendicare i compagni caduti, Shao Jun ha raggiunto Macao, decisa a uccidere il malvagio Yu Dayong. Ora, però, il porto è in fiamme… Riuscirà a sfuggire all’incendio scatenato dai membri dell’Ordine dei Templari?

I Nuovi Viaggi di Emanon

di Shinji Kajio, Kenji Tsuruta

14,90 €

Tornano le strabilianti avventure della misteriosa Emanon. Dopo Le memorie di Emanon e I viaggi di Emanon, ecco un altro frammento che racconta la vita di questa ragazza che racchiude in sé tutta la memoria del mondo. In un racconto che va al di là del tempo e dello spazio, non ci si può che innamorare di questa splendida fanciulla.

L’Immortale – Il Mostro dalla Maschera d’Argento (Romanzo)

di Junichi Ohsako e Hiroaki Samura

13,90 €

Ispirato a L’immortale, il cult senza tempo di Hiroaki Samura, un appassionante romanzo che narra un’avventura inedita di Rin e Manji all’inizio del loro viaggio di vendetta contro l’Ittoryu.

The Wolf Won’t Sleep 1

di Shien Bis, Gonbe Shinkawa, Kiichi Taga, Asahiro Kakashi

7,00 €

Attraversato un oscuro varco apparso nel labirinto che stava esplorando, Lecan si ritrova in un mondo sconosciuto. Ma il silenzioso avventuriero sa come riuscire a sopravvivere: basterà affrontare ogni avversità dimostrando di essere il più forte! Magie spettacolari e furiosi combattimenti nell’acclamata miniserie fantasy in tre volumi!